ÆüËÜ¤Î¿¼Ìë¡Ä¶î¤±½ä¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¡ÈÈáÊó¡É¤Ë¾×·â¡Ö¥Þ¥¸¤«¡Ä¡×¡¡±Ñ¹ñ¤«¤éÆÏ¤¤¤¿Í½´ü¤»¤Ì»öÂÖ
³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢Â³¡¹ÊóÆ»
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ë»×¤ï¤ÌÈáÊó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬Éé½ý¤Ë¤è¤ëÄ¹´üÎ¥Ã¦¤¬·èÄê¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈáÌÄ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡³ùÅÄ¤Ï14Æü¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£Àï¤ÇÉé½ý¸òÂå¡£±Ñ¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖBBC¡×¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤¬²ñ¸«¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤ÎÉé½ý¤Ç8½µ´Ö¤«¤éºÇÂç10½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Áá¤¯¤Æ¤âÉüµ¢¤Ï2·îÃæ½Ü¡£ÆüËÜ¤Î¿¼Ìë¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿³ùÅÄ¤ÎÎ¥Ã¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢X¾å¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍîÃÀ¤äÈáÌÄ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¤Ê¤¡¡×
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¡×
¡Ö·ë¹½¤ÊÎ¥Ã¦¤ä¤ó¡×
¡Ö1ÈÖ¶²¤ì¤Æ¤¿¡×
¡Ö¥Þ¥¸¤«¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡Ä¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¥ä¥Ð¤¤¡×
¡¡³ùÅÄ¤Ïºò²Æ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢1Éô¥é¥Ä¥£¥ª¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ø²ÃÆþ¡£°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÉ¨¤Î²ø²æ¤Ç¥ê¡¼¥°³«Ëë2»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤½¤Î¸å¡¢14»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢ÃæÈ×¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë