King & Princeが7枚目のオリジナルアルバム『STARRING』を12月24日にリリースする。

前作『Re:ERA』に続き、メンバーがイチからコンセプトを練り上げた今回のテーマは“映画”。表題曲「Theater」を筆頭に、2025年にリリースしたシングル曲「HEART」「What We Got 〜奇跡はきみと〜」「I Know」の3曲、さらに先日の『ロンドンハーツSP』で大きな話題となった50TA(狩野英孝)による「希望の丘」、いきものがかりの水野良樹による「4月1日」、Tempalayの小原綾斗による「だんだん」、シンガーソングライターのeillによる「Darling」など、豪華アーティスト陣による楽曲提供を受けた多彩な全12曲が収録されている。

また、「Theater」以外の11曲は、架空の映画館で上映される“映画”をイメージしたポスターと特報映像を完全オリジナルで制作。メンバー自ら企画書の段階から携わり、すべてのクリエイティブに目を通しているという。『サマーフィルムにのって』の松本壮史監督、「HEART」のMVや数々のCM・アートワークで活躍する高木公美子監督など、名だたる制作陣が参加している点も注目だ。

音楽はもちろん、映像表現にも力を注いだ本作は、メンバーの2人も「King & Prince史上最高傑作」と自負する渾身作。リリースに先駆けて、東京・ユニバーサルミュージックで開催されたマスコミ先行試写＆視聴会の模様をレポートする。収録曲を“映画”に見立てて制作された11本の特報映像のオリジナル全編解説もぜひチェックしてほしい。

◆ ◆ ◆

ユニバーサルミュージックのスタッフによると、King & Princeの音楽作品における視聴会の開催は今回が初とのこと。会場へと続く通路には、「Theater」のMVで使用された衣裳やミニチュアの“シアター”、11枚の“映画”ポスターが展示され、入場前から高揚感を演出していた。ポスターは本物の映画館に掲示されていても違和感のない完成度で、1枚ずつ足を止めて見入る記者の姿も多く見られた。

会場内では、ポップコーンとコーヒーが“STARRING”のステッカーを貼った特製カップで振る舞われ、まるで映画館に足を運んだかのような気分に。アルバムの世界観に寄り添った細やかなホスピタリティからも、制作陣の熱量が伝わってくる。

定刻になると、「Theater」のMVが本邦初公開となるフルバージョンで上映された。Ayumu Imazuが作詞・作曲だけでなく振り付けまで手がけたこの曲は、ファンクをベースにしたトラックと現代的なメロディが融合したダンスナンバー。すでにSNS総再生回数は1億回を超え、他グループによるオマージュ動画も続々と投稿されるなど“大バズ中”だ。12月22日公開のフルバージョンには、11本の特報映像を散りばめたシーンや、ニューヨークの街角で子供から大人まで多国籍な人々と踊る圧巻のダンスパフォーマンスが含まれていることが判明。過去最多のシチュエーションと撮影日数を費やしたとのことで、公開後さらなる反響を呼ぶことは違いない。

その後、アルバム収録曲のダイジェスト音源に続いて、アルバムの【STARRING盤】に封入される特報映像が一挙公開。すでに「I know」をテーマにした「The DOOMER」の特報が公開されており、「チームキンプリは本気を出しすぎていて怖い」などSNSでも話題沸騰中だが、他の作品も1曲ごとに異なるこだわりが滲むとんでもないクオリティ。その見どころを以下にまとめる。

◆ ◆ ◆

▶M2「Sunset」 / 映画タイトル「君が誰で、僕が誰でも」

郄橋が作詞作曲を担当したナンバー。大雪の中、閉じ込められた山荘で殺人事件が起きる。犯人探しに乗り出す様子を繊細に演じる高橋、そして謎めいた青年を演じる永瀬の涙は何を意味するのか――。多くの謎が秘められたようなミステリアスかつ耽美な世界観に引き込まれる。

▶M3「Stereo Love」 / 映画タイトル「Home, Stupid Home」

2118年の近未来を舞台に繰り広げられる、バディムービー。どこか荒廃したサイバーパンクな世界を疾走する2人の絆と、その結末が気になって仕方がない。ヴァンパイアを演じる郄橋の奇抜なメイクや泣きのシーンも必見！

▶M4「this time (郄橋海人)」 / 映画タイトル「Frankly, My Dear」

モノクロ＆字幕の、小洒落た洋画のような仕上がり。郄橋が演じるのは、初代オーナーからジャズバーを相続した若者だ。こなれたウェイターの動きや、閉店間際に現れる“ゴースト”と楽しそうに踊るシーンは彼の本領発揮といったところ。レトロなセットや小道具も味のある雰囲気を演出している。

▶M5「だんだん」/ 映画タイトル「The feel of Summer」

「余命1年」を報告するドキッとする冒頭から、親友同士の“なんてことない日々”を描くノスタルジックな展開へ。やり残したことをやり切ろうと、決して特別ではない“こんなんがいい”を経験していく2人の飾らない夏を覗き見している気分に。

▶M6「Darling (永瀬廉)」/ 映画タイトル「HARUKA 記憶の中のあなたへ」

永瀬が1人2役を演じるパラレルラブストーリー。眼鏡にエプロンのインテリア職人と、ハルカのかつての恋人という、ビジュアルも雰囲気も異なる2人を巧みな演技力で演じ分けている。ピュアな恋愛モノに生きる永瀬が堪能できる、一度で二度オイシイ作品だ。

▶M7「4月 1日」/ 映画タイトル「4月1日」

楽曲と映画タイトルが同一の作品。何度目覚めても“4月1日”を繰り返してしまう脱力系バディのタイムリープミステリーだ。喫茶店の店員と客として出会う2人のどこかユルいやりとりや店内に流れる懐かしい雰囲気、センスの光る昭和レトロ風のポスターもたまらない。

▶M8「希望の丘」/ 映画タイトル「雷藤兄弟」

ポスタービジュアルが先日解禁されるやいなや「雷藤兄弟」がトレンド入り。10年ぶりに再会した双子の兄弟が“紙飛行機”で亡き父の夢を叶えようとする物語で、そのタイトルから、飛行機を発明したライト兄弟のオマージュにもとれる作品だ。双子は正反対の性格で、普段仲のいいKing & Princeからは考えられない激しい兄弟ゲンカのシーンも見もの。50TAが提供したポジティブなエナジーソングに乗せて(コール＆レスポンスも最高！)、紙飛行機を黙々と折りながら次第に距離を縮める愛おしい2人をずっと見ていたい。

▶M9「HEART」/ 映画タイトル「MODERN LOVE」

全キンプリファン待望!! と言っても過言ではない“三角関係”がモチーフのラブロマンス。バカンス先で出会った女性に同時に一目惚れし、些細なことで浮き足立つ様子や無視できない葛藤がどこかリアルなセリフによって描かれる。これまで雑誌の取材などで何度も聞かれてきたであろう「もし、親友と同じ人を好きになったら――」。その世界線が、洋画のようなとびきりオシャレなムードで具現化される。

▶M10「I Know」/「The DOOMER」

ポスターに添えられた“食い止めろ、世界の終わり。”のキャッチコピーが穏やかではない。違法な研究がささやかれる施設に駆け付けた警察官のバディが、迫りくる“未知なる恐怖”に追い詰められていく物語だ。スリリングでダークな「I Know」をBGMに、手を取り合ったり、背中合わせで銃を構えるシーンは、2人の絆を描くブロマンス的要素も感じさせる。

▶M11「What We Got 〜奇跡はきみと〜」/ 映画タイトル「What We Got 〜奇跡はきみと〜」

渋谷の名所や注目スポットを舞台に、アニメーションのミッキー＆フレンズとKing & Princeが共演。「あの日の僕らの出会いが すべての奇跡の はじまりだった。」という2人の声で幕を開け、8月に公開済みのMVがより解像度の高い仕上がりとして展開される。

▶M12「MEET CUTE」/ 映画タイトル「ROOFTOP PICNICS」

2人の秘密基地のような“屋上”から始まる青春音楽ムービー。意気投合した青年たちが“ROOFTOP PICNICS”というユニットを結成し、配信したネット音源が少しずつ話題になっていくが――。黒ぶちメガネにサブカル系ミュージシャンのような出で立ちでギターを抱える郄橋、一方の永瀬はカジュアルなシャツスタイルでヘッドホンを首にかける姿がよく似合う。抜けのいい都会の夕暮れが演出するチルな雰囲気も最高だ。

◆ ◆ ◆

「STARRING」というアルバムタイトルは、“主演・主役”を意味する言葉だ。メンバーそれぞれが映画やドラマでメインキャストを担い、役者としても活躍しているからこそ背負えるタイトルであり、1曲ごとに“映画”の特報映像を制作するという前代未聞のクリエイティブが実現した。

色とりどりな楽曲と、“実在する映画”のように楽しめる映像の世界。そのすべてが異なる魅力を放ち、11本の特報映像は、見事に差別化されたストーリーの発想力とそれを具現化する熱量の高さに驚くばかりだ。アルバム専用のSNSアカウントでは、ポスターが1作ずつ解禁されるたびにトレンド入り。ファンが待ち望む“共演”が実現しているだけでなく、どの特報もリアルな劇場予告さながらに「絶対観たい！」と思わせる仕上がりとなっており、「誰か本当に映画化してほしい」「一秒でも早く観たい」といった反響が多数寄せられているのも納得だ。

先行試写＆視聴会では、ユニバーサルミュージックの関係者が「アルバム1枚にKing & Princeとユニバーサルはここまでやるのか！という熱量が伝われば」と何度も力を込めて語っていた。その言葉どおり、アーティストとレーベルが一体となって制作した渾身の作品であることがひしひしと伝わってきた。

年末年始のKing & Princeは、12月20日に都内某所で行われる『STARRING』リリース記念レッドカーペットイベントに登壇。大みそかには『第76回NHK紅白歌合戦』への出場が控え、さらに1月からはアルバムの世界観を体感できるポップアップストア、現体制では初となる4大ドームツアー＜King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING＞が開催される。

取材・文◎川倉由起子

7thアルバム『STARRING』

2025年12月24日(水)発売

詳細:https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/

【初回限定盤A (CD+DVD)】UPCJ-9066 ￥4,290(税込)

▼Blu-ray / DVD

・「Theater」 Music Video

・「Theater」 Parallel reel

・「Theater」 Music Video Behind the scenes

仕様：三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット16P 【初回限定盤B (CD+Blu-ray)】UPCJ-9067 ￥4,620(税込)

【初回限定盤B (CD+DVD)】UPCJ-9068 ￥4,290(税込)

▼Blu-ray / DVD

・King & Princeのお互いにバレずにミッションをこなせ！

仕様：三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット16P 【STARRING盤 (CD+Blu-ray)】UPCJ-9069 ￥4,620(税込)

【STARRING盤 (CD+DVD)】UPCJ-9070 ￥4,290(税込)

▼Blu-ray / DVD

・King & Prince “STARRING” Film Collection

・Documentary of 『STARRING』

仕様：トールケースサイズキャラメル箱、紙トレイジャケット、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット16P、折りポスター 【通常盤 ※初回プレス(CD)】UPCJ-9071 ￥3,520(税込)

※通常盤(初回プレス)／UPCJ-9071終了後、通常盤／UPCJ-1009に切り替わります。

仕様： 3Pケース、歌詞ブックレット20P ●早期予約特典：プレミアイベント応募用シリアルコード ※全形態対象

※対象店舗や応募方法ほか、リリース記念プレミアイベントの詳細は下記よりご確認ください。

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/news/2025-10-24-2/

King & Prince POP-UP STORE 2026 "STARRING"

◾️＜King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING＞

アルバムを引っ提げた4大ドームツアー開催が決定

https://starto.jp/s/p/live/10371

