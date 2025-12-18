元横綱「若乃花」こと花田虎上さん（54）が2025年12月17日にブログを更新し、キーホルダーが多数ついた「ギャルバッグ」を持ち運ぶ姿を披露した。娘のバッグとみられ、子煩悩ぶりが「優しい」などと反響を呼んでいる。

娘の「スピーチコンテスト」参観日

花田さんは「スピーチコンテスト」と題したブログエントリーを公開し、妻と一緒に、高校1年生になった15歳娘の「英語のスピーチコンテスト」を参観したと報告した。娘の様子を、

「英語のスピーチコンテストで、テストがあったり、部活があったり、ダンス発表会があったりと忙しい中練習していました ３位までに入れなくて悔しくて泣いてました。負けず嫌いです」

と振り返りつつ、実際の写真を披露した。なかにはスヌーピーのぬいぐるみなどのキーホルダーが多数ぶら下がったボストンバッグを肩にかけ、カメラに微笑む花田さんの姿も。

「しかし54歳でこんなギャルバッグを持つ日が来るとは思わなかったです」と伝えている。

ブログのコメント欄には、「ギャルバック姿見れるとは思わなかったよ かわいいです」「お似合いですよ〜」「キャラクターバッグを背負って優しいパパさんです」「優しいからバッグを持ってあげたんですね」といった声が寄せられている。