今買い足すなら“この1足”！【ZARA】周りと差がつく！「オシャ見えブーツ」

冬の足元は重たく見えがち。ブーツを買い足すなら、おしゃれで人と差のつく一足を選びたいところです。大人に似合ううえに今っぽさも備えたブーツを探すなら【ZARA（ザラ）】をチェックしてみて。今回は、上品な素材とデザインでコーデの完成度をグッと上げてくれそうな、ショートブーツを紹介します。

ウェッジヒールにレザー素材でクールに映える

【ZARA】「レザーウェッジヒールショートブーツ」\17,990（税込）

レザーの質感とポインテッドトゥが、足元をキリッと引き締めるショートブーツ。5.5cmのウェッジヒールで、安定感がありつつスタイルアップ効果も期待できる一足です。ジッパー付きで着脱しやすいのも◎ 深みのあるチョコレートブラウンで、モノトーンに合わせてモードに、淡色コーデに合わせてフェミニンにも履けそうです。

スエード素材にくっしゅっと感がハイセンス

【ZARA】「ギャザー入りスプリットスエードショートブーツ」\15,990（税込）

くしゅっと寄せたギャザーデザインが、ひとクセ効いたショートブーツ。柔らかそうな見た目のスエードがシーズンムードを引き寄せつつ、足元に自然な立体感をプラスしてくれます。ボリュームはありつつも、ポインテッドトゥとミドルキトンヒールでエレガントに履けるのが嬉しいところ。シンプルなブーツに飽きた人にこそ、挑戦してほしい一足です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M