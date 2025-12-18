¡Ú¥é¥¤¥ô¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ûmichi.¡¢ÅìÌ¾ºå¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡ãUnder the moonlight¡ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÌóÂ«¤·¤¿ÈôÌö¤È´¶¼Õ¡Ö°ìÂÁá¤¤Xmas¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿µ¤Ê¬¡×
michi.¤¬12·î13Æü¤ËÅìµþ¡¦ÀÖ±©ReNY alpha¤Ë¤ÆÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¡ãUnder the moonlight¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥½¥í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤«¤é¡¢MASCHERA¡¢S.Q.F¡¢ALICE IN MENSWEAR¤È¼«¿È¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¥Ð¥ó¥É¤Î³Ú¶Ê¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹½À®¤·¤Æ¤¤¿michi.¤À¤¬¡¢2025Ç¯4·î¤«¤éËþ¤ò»ý¤·¤Æmichi.Ì¾µÁ¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¤ò¥é¥¤¥ô¤ÇÈ¯É½¡£¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿·¾Ï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥¤¥ô¤Ç¤â½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¶Ê¤¬¿·¤¿¤ËÈäÏª¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤Ï¤µ¤é¤ËÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÀë¸À¡£Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥À¡¼¥¯¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡¢¥¨¥í¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥¹¥Á¥å¡¼¥ó¤Þ¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¿¿²Æ¤ËÆ±²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¡ãA Midsummer Night Reign¡ä¤Ç¤Ï¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ò¤«¤±¡¢¶áÌ¤ÍèÅª¤Ç¥ô¥£¥ô¥£¥Ã¥É¤Ê°áÁõ¤¬¿·Á¯¤À¤Ã¤¿michi.¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¿ûÂç½õ(G)¡¢¸ÅÃ«·½²ð(B)¡¢ÃÝÂ¼Ãé¿Ã(Dr)¤¬¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¯Ãæ¡¢¥·¥ë¥¯¥Ï¥Ã¥ÈÊÒ¼ê¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥¤ò»ý¤Á¡¢¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤Ë¥Õ¥ê¥ë¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¤¤¤¦¥À¥ó¥Ç¥£¤Ë¤·¤ÆËâ½Ñ»Õ¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤À¡£
Ëë³«¤±¤Ï¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖBEAUTIFUL SABBATH PARADE¡×(S.Q.F)¡£¥¹¥Æ¥Ã¥¤òÁà¤ê¤Ê¤¬¤éÂàÇÑÅª¤ÊÀ¤³¦¤ËÍ¶¤¤¡¢Æ±¤¸¤¯S.Q.F»þÂå¤Î¡ÖJackal -²ø´ñ·à¾ì¤Îº¾µ½»Õ-¡×¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¡£´É³Ú´ï¤Î²»¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥ì¥È¥í¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥ô¤«¤ÄÍÅ¤·¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢³ê¤êÍî¤Á¤ë¤è¤¦¤ËÃå¤Æ¤¤¤¿¥³¡¼¥È¤ò¾²¤Ë¥¹¥È¥ó¤ÈÍî¤È¤¹Èþ¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥ª¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â´Þ¤á¡¢michi.·à¾ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤ÆALICE IN MENSWEAR¤ÎÀ¤³¦¤ÈÃÏÂ³¤¤Ë¤¢¤ëmichi.Ì¾µÁ¤Î¡ÖDance in the rabbit hole¡×¤Ø¡£Û°¤²¤Ê·î¤Î²¼¡¢¥·¥ë¥¯¥Ï¥Ã¥È¤Î¿Â»Î¤¿¤Á¤¬ÍÙ¤ê½Ð¤¹¾ð·Ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë²Î»ì¤â¥Ä¥¢¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¡ãUnder the moonlight¡ä¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£michi.¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¡£¥é¥¤¥ô¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡È±ã¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬»÷¹ç¤¦¶Ê¤¬Â³¤¤¤¿¸å¤Ï¡¢¶áÌ¤Íè¤ÎÎø°¦¤ò»×¤ï¤»¤ë¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ê¡Ö¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¦¥é¥Ö¡×¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥í¥¢¤â¼ê¤ò·Ç¤²¡¢¿ÈÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¡¢¿·¶Ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ãUnder the moonlight¡ä¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡ª ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄù¤á³ç¤ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢2025Ç¯¤ÎÄù¤á³ç¤ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤Î¶õ´Ö¤ò¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡£Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤È¤ß¤ó¤Ê¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁ´¤Æ¤Ö¤Ä¤±¤Æ¡¢º£Æü¤Ï³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ä¤·¤¤Ìë¤Ï¤¤¤Ä¤â·î¤ò¸«¾å¤²¤Æ¡È¤ß¤ó¤Ê¤âÆ±¤¸·î¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡É¤È»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸·î¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢º£Ìë¤Ï¤½¤ó¤Ê¥ô¥¡¡¼¥Á¥ã¥ë¤ÊÎø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åß¤ÎÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿·îÌÀ¤«¤ê¤Î²¼¤Ç¡¢¤¤¤±¤Ê¤¤°¦¡¢¤¤¤±¤Ê¤¤Îø¤Ë¶¦¤ËÅ®¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¨¡¨¡michi.
¤½¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¶¦¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜ¥é¥¤¥ô½é¸ø³«¤Î¿·¶Ê¡ÖMidnight blue -Ã¸¤¤·î¤Î²¼¤Ç-¡×¤À¤Ã¤¿¡£Ã¸¤¤·îÌÀ¤«¤ê¤Î²¼¡¢°Ç¤¬±£¤¹ÈëÌ©¤Î¾ð»ö¤ò²Î¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¸¡¼¤Ç¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£michi.Ì¾µÁ¤Î¿·¶Ê¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ä¤â¿·¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖÍÚ¥«¥Ê¹ÒÀ×¡×(ALICE IN MENSWEAR)¤Ç¤Ï¿ûÂç½õ¤¬¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥®¥¿¡¼¥½¥í¤ÇÌ¥Î»¤·¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤êÄù¤á¤Æmichi.¤¬Ç®¾§¤·¤¿¡£
ÃæÈ×¤ÏË×Æþ¥¾¡¼¥ó¤À¡£ÍëÌÄ¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì²»¤È¾ÈÌÀ¤Î±é½Ð¤¬¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹michi.Ì¾µÁ¤Î¡ÖDeeper than Darkness -¼¿¹õ¤ÎÆ·-¡×¤Ï¥´¥·¥Ã¥¯¤Ç¥À¡¼¥¯¤Ê²»Áü¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥Ó¤Ï¥á¥í¥Ç¥£¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£ÀÚ¤Ê¤¤¥Ð¥é¡¼¥É¡Öéêê¢ -¿åÀç¤ÎÎÞ-¡×(MASCHERA)¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤æ¤¿¤¦¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç²Î¤¤¡¢¥ï¥ë¥Ä¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æmichi.¤¬¥Þ¥ê¥ª¥Í¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿Ì¾¶Ê¡Ö¥Ï¥¸¥Þ¥ê¥Î¥¦¥¿¡×(ALICE IN MENSWEAR)¤Ç¤Ï²Î»ì¤ÎÄÌ¤ê¡¢»°Æü·î¤¬Èù¾Ð¤àÌë¤Î²¼¡¢Á´¤Æ¤òÄ¤¤¦¤è¤¦¤ÊÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë²Î¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£
¥Õ¥í¥¢¤âÆ«¿ì¤¹¤ëÃæ¡¢¿·¤¿¤ÊËë¤¬³«¤¯¤¬Ç¡¤¯¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Îßê¤Ó¤ä¤«¤ÊLED±ÇÁü¤¬¥À¥ó¥¹¶õ´Ö¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢michi.¤¬¥¤¥ó¥È¥í¤Ç¡ÖÀÖ±©¡ª Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤È¥¿¥ª¥ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÀú¤ê¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÖPre-TEA PARTY¡×(ALICE IN MENSWEAR)¤òÅê²¼¡£¾å¼ê²¼¼ê¤Ø¤ÈÆ°¤¤Ê¤¬¤éÅê¤²¥¥Ã¥¹¤ÇÄ©È¯¤¹¤ëmichi.¤È¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò¿¶¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¬°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¡Èmichi.¥³¡¼¥ë¡É¤Ë¡Ö±óÎ¸¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¶«¤Ö¤è¤¦¤ËÂ¥¤·¤¿michi.¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¥ä¥â¥Ë¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¼Õ¤ë¾ìÌÌ¤â¡£´°àú¤Ê°ìÊý¤Ç¤ä¤äÅ·Á³¡£¤½¤ó¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤âmichi.¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î²Æ¤¬(½ë¤µ¤Î)´í¸±ÎÎ°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£Ç¯¤«¤éÅß¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤âÅß¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡michi.
Çï¼ê¤È´¿À¼¤ÎÃæ¡¢Âçºå¤ÈÌ¾¸Å²°¤Ç¤ÏµÒÀÊ¤ËÇï¼ê·Á¼°¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¡È¥Ä¥¢¡¼¤Ï²Æ°Ê³°¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¤¤¤¡É¤È¤¤¤¦È¿±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢2027Ç¯¤Ï²Æ°Ê³°¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ò¡£¤Ç¤â¡¢²Æ¤Ï²¶¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò»î¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë)¥µ¥¤¥È¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âº£¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤ó¤É¤ó¤ß¤ó¤Ê¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¶õ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¨¡¨¡michi.
¤½¤·¤Æ¡¢Á´°÷¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Î¹±Îã¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¥¿¥¤¥à¤Ëº£²ó¥»¥ì¥¯¥È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°²ó¥é¥¤¥ô¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç½é¤á¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¤Ç¥Ï¡¼¥É¤Ê¡ÖCYBER RAIN¡×¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òº®¤¸¤¨¤Æ¡¢Åìµþ¸ø±é¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥µ¥Ó¤Î¿¶¤ê¤¬¿·¤·¤¤¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¡£
¥¸¥ã¥ó¥×¤È¼ê¤ÎÆ°¤¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢michi.¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥Õ¥í¥¢¡£Ëè²ó¡¢Àß¤±¤é¤ì¤ë¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢michi.Ì¾µÁ¤Î¶Ê¤¿¤Á¤â¤É¤ó¤É¤ó¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ºÆ¤Ó¶õµ¤¤Ï°ìÅ¾¡£¿¼¹È¤Î¾ÈÌÀ¤ËÀ÷¤Þ¤ëÃæ¡¢¥Ø¥ô¥£¤ÇÀí¤Ã¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡ÖINCUBUS¡×¤Ç¤Ï¿ÈÂÎ¤òÀÞ¤ê¶Ê¤²¤Æmichi.¤¬¶«¤Ö¤è¤¦¤Ë²Î¤¤¡¢Â¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤éÆóÅÙ¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇØÆÁ¤Î°¦¤ÎÀ¤³¦¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò°ú¤¹þ¤à¡£michi.¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤â¸ü¤ß¤òÁý¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤â±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÇ÷ÎÏ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½ªÈ×Àï¤Ïmichi.¤Î¥é¥¤¥ô¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëALICE IN MENSWEAR»þÂå¤ÎÍÙ¤ì¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÏ¢Â³Åê²¼¡£¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡ÖEXCORE¡×¡¢michi.¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¡ÖPiLL¡âGRiMM¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥È¥í¤Çmichi.¤¬¡Ö·¯¤¿¤Á¤Î¤¤¤ä¤é¤·¤¯¤ÆÇ®¤¤À¼¤ò¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤ÈÀú¤Ã¤¿´±Ç½¤Î¥À¥ó¥¹¥í¥Ã¥¯¡ÖGRAPPLER¡×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍýÀ¤ò²ò¤Êü¤Á¡¢ËÜÊÔ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¤ËÆ±²ñ¾ì¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿MASCHERA»þÂå¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥½¥ó¥°¡Öpowder¡×¤¬Æ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¡¢michi.¥é¥¤¥ô¤Î¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖROUND & ROUND¡×(S.Q.F)¤Ç¤Ï¿¿¤ÃÇò¤ÊÀð»Ò¤ò¼ê¤Ë¤È¤ê¡¢¾ìÆâ¤Ë¤Ï¿§Á¯¤ä¤«¤ÊÀð»Ò¤¬ÍÉ¤ì¤ë¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëºÇ¹â¤À¤Í¡£°ìÂÁá¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò²¶¤¿¤Á¤¬¤â¤é¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤¿¤Ã¤¿3²Õ½ê¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¾»ÄÀË¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ëmichi.¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¡£¤¸¤ã¤¢¡¢ËÜÅö¤Ëµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¶Ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¨¡¨¡michi.
¡Ö²¶¤Ï¤º¤Ã¤È´ñÀ×¤ò¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¸å¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2015Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿S.Q.F»þÂå¤Î¡ÖMiracle Melody Land¡×¡£¥¥é¥¥é¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤¬´õË¾¤òÅô¤·¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëºÇ¸å¤Î¶Ê¤ÏÃÆ¤±¤Þ¤¯¤ê¤Î¥Ñ¥ó¥¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥¢¥¤¥Î¥¦¥¿¡×¤ÇÄù¤á¤é¤ì¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¡¢²¿ÅÙ¤â¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢¡Öµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Àmichi.¡£2026Ç¯¤Ï¤µ¤é¤Ë³èÆ°ÎÎ°è¤ò¹¤²¡¢¿·¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ý»³ËÜ¹°»Ò
»£±Æ¡ý²Ï°æºÌÈþ
¡¡
¢£michi.ÅìÌ¾ºå¥½¥í¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¡ãUnder the moonlight¡ä2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¡÷Åìµþ¡¦ÀÖ±©ReNY alpha ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
-Opening-
01 BEAUTIFUL SABBATH PARADE (S.Q.F)
02 Jackal -²ø´ñ·à¾ì¤Îº¾µ½»Õ- (S.Q.F)
03 Dance in the rabbit hole (michi.)
04 ¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¦¥é¥Ö (michi.)
-MC1-
05 Midnight blue -Ã¸¤¤·î¤Î²¼¤Ç- (¿·¶Ê)
06 ÍÚ¥«¥Ê¹ÒÀ× (ALICE IN MENSWEAR)
07 Deeper than Darkness -¼¿¹õ¤ÎÆ·- (michi.)
08 éêê¢ -¿åÀç¤ÎÎÞ- (MASCHERA)
09 ¥Ï¥¸¥Þ¥ê¥Î¥¦¥¿ (ALICE IN MENSWEAR)
10 Pre-TEA PARTY (ALICE IN MENSWEAR)
-MC2- Call & Response-
11 CYBER RAIN (michi.)
12 INCUBUS (michi.)
13 EXCORE (ALICE IN MENSWEAR)
14 PiLL¡âGRiMM (ALICE IN MENSWEAR)
15 GRAPPLER (ALICE IN MENSWEAR)
-Encore-
16 powder (MASCHERA)
17 ROUND & ROUND (S.Q.F)
-MC3-
18 Miracle Melody Land (S.Q.F)
19 ¥¢¥¤¥Î¥¦¥¿ (S.Q.F)
-Ending-
¡¡
¢£ÇÛ¿®¾ðÊó¡ãÅìÌ¾ºå¥½¥í¥Ä¥¢¡¼¡ÖUnder the moonlight¡×¡ä
2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¡¡Åìµþ¡¦ÀÖ±©ReNY alpha
open16:30 / start17:00 / ÇÛ¿®start16:50
¡ÚÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä´ü´Ö¡Û
2025Ç¯10·î3Æü(¶â)18»þ¡Á
¢¨2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)22:00¤Þ¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ²ÄÇ½ (B-¡¤ò½ü¤¯)¡£
▶ÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://unitedproducts.zaiko.io/item/375438
¢¨¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö»ëÄ°´ü´Ö¡§¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥¯¥»¥¹¤¬½¸Ãæ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï°ì»þÅª¤Ë¥Ó¥Ã¥È¥ì¡¼¥È(¥Ô¥¯¥»¥ë¿ô¤ä²è¼Á)¤òÀ©¸Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡Û
B-¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È+3Æü´Ö (12/16(²Ð)23:59¤Þ¤Ç)¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö»ëÄ° \6,000(ÀÇ¹þ)¡ÜZAIKO¼ê¿ôÎÁ
B-¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È+30Æü´Ö (2026/1/13(²Ð)23:59¤Þ¤Ç)¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö»ëÄ° \7,500(ÀÇ¹þ)¡ÜZAIKO¼ê¿ôÎÁ
B-£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È+DVDÈ× \10,000(ÀÇ¹þ)+ZAIKO¼ê¿ôÎÁ
B-¤¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È+DVDÈ×+CD \13,000(ÀÇ¹þ)+ZAIKO¼ê¿ôÎÁ
B-¥¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È+Blu-rayÈ× \11,500(ÀÇ¹þ)+ZAIKO¼ê¿ôÎÁ
B-¦¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È+Blu-rayÈ×+CD \14,500(ÀÇ¹þ)+ZAIKO¼ê¿ôÎÁ
B-§¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È+¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥¿+DVDÈ×+CD \17,000(ÀÇ¹þ)+ZAIKO¼ê¿ôÎÁ
B-¨¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È+¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥¿+Blu-rayÈ×+CD \18,500(ÀÇ¹þ)+ZAIKO¼ê¿ôÎÁ
¢¨¥Ç¥£¥¹¥¯ÉÕ¤¥×¥é¥ó¤ò¤ªµá¤á¤ÎÊý¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤´¹ØÆþ»þ¡¢µÆþÏ³¤ì¤ä¥ß¥¹¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤´ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤ÎÊý¤âºÆÅÙ¤ªÌ¾Á°¤ä¤´½»½ê¤ÎÆþÎÏ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ï³¤ì¤ä¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏÈ¯Á÷¤¬ÃÙ±ä¤·¤¿¤ê¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¡¼¥¹£¡Á¨¤Ë¤Ï¡Ö30Æü´Ö (2026/1/13(²Ð)23:59¤Þ¤Ç)¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö»ëÄ°¡×¤âÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¡¼¥¹£¡Á¨¤ÎDVDÈ×¡¢Blu-rayÈ×¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤ÏÁ´¤Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤Þ¤¹ (30Æü´Ö¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È±ÇÁü¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó)¡£
¢¨¥³¡¼¥¹§¡Á¨¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥¿¤Ï¥Ç¡¼¥¿½àÈ÷´°Î» (ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä½ªÎ»¤è¤ê3~5½µ´Ö)¼¡Âè¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÀèURL¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨CD¤Ï¥é¥¤¥Ö²»À¼¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ç¥£¥¹¥¯È×¤Î±ÇÁü¡¢CD¤Î²»À¼¤Ï¡¢¼ã´³¤ÎÊÔ½¸¤ä²»¼ÁÄ´À°¤Ê¤É¤¬²Ã¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨DVDÈ×¡¢Blu-rayÈ×¡¢CD¤ÎÈ¯Á÷¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä½ªÎ»¸å¤«¤éÌó5~7½µ´Ö¤Û¤É¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹ (´Ê°×¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸/¥ì¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¥é¥¤¥È/³¤³°¤Ø¤ÎÈ¯Á÷¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÖ¶âÅù¤â½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤)¡£
¢¨¥ì¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Ï¥Ý¥¹¥ÈÅêÈ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¹¥È¤ÎÂç¤¤µ¤Ê¤É¤ÇÅêÈ¡¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÉÔºßÄÌÃÎ¤¬ÅêÈ¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÏÉÔºßÄÌÃÎ¤«¤éºÆÇÛÃ£¤Î¤´°ÍÍê¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ÊÝ´É´ü¸ÂÄ¶²á¤Ç»öÌ³¶ÉÊÖÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¥ä¥Þ¥È±¿Í¢ÃåÊ§¤¤¤Ç¤ÎºÆÁ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¡¡
