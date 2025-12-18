たこ焼き専門店「築地銀だこ」を展開しているホットランド（東京都中央）が、福袋「銀だこ福袋2026」全3種類を、2026年1月1日に販売スタートします。3種類は、クーポン券や引換券などが、3230円（以下、税込み）相当入って1200円の「ぜったいお得な！！ 福袋」、同じく7355円相当入って3600円の「とにかくお得な！！ 福袋」、同じく1万1480円相当入って6000円の「いちばんお得な！！ 福袋」がラインアップ。

【銀だこ】「お得すぎ！」 福袋の“中身”を全部見る！

「たこ焼1舟引換券」最大12枚入り

「ぜったいお得な！！ 福袋」は、「たこ焼1舟引換券（8個入り×2枚）」「たこめしの素」 「100円引きクーポン券」、福袋限定の「銀だこスタンプカード（スタンプ1個）」がセット。

「とにかくお得な！！ 福袋」は、「たこ焼1舟引換券（8個入り×7枚）」「たこめしの素」 「100円引きクーポン券」「銀だこスタンプカード（スタンプ3個）」がセットになっています。

「いちばんお得な！！ 福袋」は、「たこ焼1舟引換券（8個入り×12枚）」「たこめしの素」「100円引きクーポン券」「銀だこスタンプカード（スタンプ5個）」が封入されています。

引換券の有効期間は、2026年1月1日から6月30日まで。数量限定のため、各店舗在庫がなくなり次第終了。一部店舗を除く全国の築地銀だこ店舗及び近隣特設会場で販売されます。