ツエーゲン金沢がファン投票によるクラブの歴代ベストイレブンを選出した

2025シーズンをJ3リーグの6位で終えたツエーゲン金沢は、公式HPでクラブの歴代ベストイレブンを選出した。

この企画はクラブ創設20周年を記念してファン投票が行われた結果であり、クラブは公式Xで「11名の皆様おめでとうございます」と祝福している。

今回、ベストイレブンに選ばれた選手達のうち、GK白井裕人、DF山本義道、FW杉浦恭平の3選手が現在も所属している。布陣は3-4-3でDFには、2014年から21年まで在籍したDF作田祐次、2015年から22年まで在籍したDF廣井友信という長期にわたって金沢でプレーし、金沢でスパイクを脱いだ2人が山本とともに入った。

中盤には数多くのクラブを昇格に導き、今シーズン限りで現役を引退することを表明したMF清原翔平、金沢で通算200試合に出場して現在も鹿児島ユナイテッドFCでプレーを続けるMF藤村慶太、FC東京から2シーズンにわたって育成型期限付き移籍で加入して副キャプテンを務めていたMF梶浦勇輝、そして、サガン鳥栖からのレンタル移籍で在籍した1年半で61試合14得点という数字を残したMF中美慶哉が入っている。

FWには杉浦に加え、今シーズンのJ1リーグで2位となった柏レイソルの日本代表FW垣田裕暉、そして2017シーズンにJ2リーグ戦42試合で16得点とゴールを量産したFW佐藤洸一が選出された。なお、監督には2017年から23年までクラブを率いて2019シーズンにはJ2で11位にもなっている柳下正明監督が選ばれている。

SNS上ではファンから「梶浦はどこに行っても愛されるね」「良いメンバーですね」「現役選手が3人!! 今も目の前でプレーが見られる事に感謝」「納得」「夢のようなイレブンだな」「文句なしのイレブン!! めちゃ強そうや」「これはアツい」と言った声が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）