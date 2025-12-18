“年収の壁”178万円に引き上げで合意 自民・国民「関所を越えた」
いわゆる「年収の壁」をめぐり自民党と国民民主党は所得税の課税最低限を178万円まで引き上げることで合意しました。
高市首相
「強い経済を構築するという観点から、所得を増やして消費マインドを改善して事業収益が上がる、そういう好循環を実現するため最終的な判断を下しました」
国民民主党 玉木代表
「ともに関所を乗り越えることができました。これは高市総理の政治決断にも、感謝と敬意を申し上げたい」
両党はいわゆる「年収の壁」について、178万円まで引き上げることで正式に合意しました。「納税者のおよそ8割をカバーするように手取りを増やす」としています。
また、自動車を購入する時の税金「環境性能割」についても廃止することで合意しました。さらに両党は来年度予算案について「年度内の早期に成立させる」ことを確認しました。
今回の合意をめぐり高市首相は「政治の安定のために両党で関所を越えようと知恵を絞った」、玉木代表は「信頼関係はより醸成された。連携は強化していく」と述べました。自民党が国民民主党の主張を受け入れた一方、高市首相は今後の政権運営で野党・国民民主党の協力を手にした形です。一方、今後、財源をどう確保するかなどの説明が求められます。