いわゆる「年収の壁」をめぐり自民党と国民民主党は所得税の課税最低限を178万円まで引き上げることで合意しました。

高市首相

「強い経済を構築するという観点から、所得を増やして消費マインドを改善して事業収益が上がる、そういう好循環を実現するため最終的な判断を下しました」

国民民主党 玉木代表

「ともに関所を乗り越えることができました。これは高市総理の政治決断にも、感謝と敬意を申し上げたい」

両党はいわゆる「年収の壁」について、178万円まで引き上げることで正式に合意しました。「納税者のおよそ8割をカバーするように手取りを増やす」としています。

また、自動車を購入する時の税金「環境性能割」についても廃止することで合意しました。さらに両党は来年度予算案について「年度内の早期に成立させる」ことを確認しました。

今回の合意をめぐり高市首相は「政治の安定のために両党で関所を越えようと知恵を絞った」、玉木代表は「信頼関係はより醸成された。連携は強化していく」と述べました。

自民党が国民民主党の主張を受け入れた一方、高市首相は今後の政権運営で野党・国民民主党の協力を手にした形です。一方、今後、財源をどう確保するかなどの説明が求められます。