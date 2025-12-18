高市早苗首相の台湾発言に中国が猛反発している問題で、連日高市批判を展開している中国の呉江浩・駐日大使がＸ（ツイッター）で「一つの中国」を支持すると発言したと主張して、第３国首脳らの名前と発言したとする内容を大連投している。日本語に訳して掲載し、これらを在東京の中国大使館がリポストしているが、第３国の発言としている内容は真偽不明。

主に１６日から１８日にかけて、「ウガンダ外務省」「トルコの駐中国大使」「南アフリカの大統領」「トンガの国王」「ニカラグア政府」「ヨルダンの副首相」「サウジアラビアの外相」「アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）の副首相」らが、中国支持を表明したと主張している。

日中問題とあまり関係が深そうにない遠国も多く、日本語訳では全員が「一つの中国」という言葉を使っている。総じて、台湾は中国の一部だとして「支持」しているらしい。

案の定、コメントが殺到しており「本当か？」「だから何？」「仮にウガンダが認めたところで何になるの？」「暇かよ」「毎日大変だね」「大使としての仕事しようか？」「で？それが？どしたん？」「必死過ぎｗ」「いい加減やめたら？」と荒れ模様になっている。