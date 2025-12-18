西島秀俊（54）主演の、米Amazonの映画、ドラマ製作部門Amazon MGMスタジオ制作の新ドラマシリーズ「人間標本」（廣木隆一監督、プライムビデオで19日から全5話一挙、世界配信）プレミアイベントが18日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた。

劇中で、西島演じる史朗の幼なじみで「色彩の魔術師」と呼ばれる世界的アーティスト一之瀬留美を演じた宮沢りえ（52）は、大の甘党でスイーツ愛好家としても知られる西島が、撮影現場にカフェカーを手配していたと明かした。留美に芸術的才能を見いだされた危うくも美しい少年たちを演じた荒木飛羽（20）M！LK山中柔太朗（23）黒崎煌代（23）松本怜生（25）秋谷郁甫（21）が撮影のエピソードを語り合う中、宮沢は「みんなでお風呂行ったんだ。ケータリングで食べたり。西島さんのカフェカーが来て、真剣なシーンを撮った後、何食べる？ とか、してましたよ」と明かした。

この日、西島は米アマゾンMGMスタジオ製作で、米俳優ジェイク・ギレンホール主演のハリウッド映画「ロードハウス2」の撮影で英ロンドンにおり、リモートで参加した。西島は「今日、ロンドンで撮影していて、行けません。盛り上がっているのを聞いて、行きたかったです」と手を振った。

共演陣の意外な一面は？ と聞かれると、西島は「宮沢りえさんは、絵がお好きで。どの絵も画家が描いているんですけど、宮沢さんが描いた作品も入っているのでは？」と投げかけた。宮沢が「描き上げた絵は監督に持って行ってもらって、入っています」と「人間標本」の劇中に登場すると明かした。廣木隆一監督（71）は「お芝居も絵もうまいのは、すごい」と宮沢をたたえた。

「人間標本」の制作は、8月13日に都内で開かれた制作発表会見で発表された。「告白」「母性」「ユートピア」などで知られる作家の湊かなえ氏（52）が、デビュー15周年を記念して23年に書き下ろした同名小説が原作。ちょうの研究者の榊史朗教授が、息子の至を含む6人の少年たちを「人間標本」にしたという、衝撃の告白から始まるミステリーサスペンス。同氏自身も「本当にイヤな物語」「一番面白い作品が書けた」と自負し、発売当初から“湊かなえの真骨頂”として大きな話題を集めた作品を実写化した。西島が榊史朗教授、現代劇ドラマ初出演の歌舞伎俳優・市川染五郎（20）が至を演じた。2人は初共演となった。