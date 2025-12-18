ぼる塾・田辺智加「買ったほうがいいよ」500円以下！遠征時に愛用するメイク落とし

ぼる塾のYoutubeチャンネルに『ぼる塾4人は5千円あったらマツキヨで何買う？【購入品紹介】』の動画をアップ。メンバー4人が様々なドラッグストアで購入した、様々なアイテムを紹介しながらトークを展開。その中にはコスメを紹介する場面も！

【関連】ぼる塾・田辺智加「あ、すごい良い色」プロのメイクもおすすめ！最近の購入リップ

■メイク落とし

動画内に登場したのはこちら！

ビオレ/ザクレンズオイルメイク落とし ミニ 50ml 税込385円（編集部調べ）

ウォータープルーフマスカラもしっかりオフできるメイク落としのミニサイズ！こちらは田辺智加さんが購入。

田辺さんはこちらについて「クレンジング、ぱっと持ってけるやつ探してて」と海外への渡航予定を見据えて購入したと紹介。

続けて「これ良いよ、これ好き」「結構使ってる」「色々遠征で遠い時のオイルはこれを使ってますね」と普段から泊まりがけの際は愛用している様子でコメント。

そして「サラーッとして使いやすいんだから！」と使用感にも触れながら「買ったほうがいいよ」とメンバーにもお勧めしていました！

■動画もチェック

動画内では、その他の購入アイテムも紹介しながらメンバーでトークを展開！ぜひチェックしてみてくださいね。