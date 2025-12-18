動物病院で診察台に乗せられると、緊張のあまり一切動かなくなってしまったというワンコ。注射を前に見せたその表情とまさかの様子が、健気でたまらないと話題になっています。

投稿は記事執筆時点で56万再生を突破。「まるで置物」「どこ見てるのｗｗ」などのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：注射のため、動物病院にきた子犬→緊張しすぎて…先生も笑ってしまった『まさかの状況』】

診察台の上で…

TikTokアカウント「pikasosan」に投稿されたのは、チワックスの男の子「ピカソ」くんのお姿。この日、注射のために動物病院を訪れたそうです。診察台の上に乗せられたピカソくんは、緊張のあまりまさかの姿になってしまったとか。

スタッフさんがピカソくんの顔を覗き込み、「お顔から見せてね」と優しく声をかける様子が。しかし、ピカソくんは視線を動かさず大きく見開いた目で一点を見つめ、瞬きも忘れたかのように固まっていたそう。

まるで『ぬいぐるみ』

顔を覗き込まれ「怖いの？」と声をかけられても、ピカソくんは反応せず視線は動かないまま。呼吸をしているのか心配になってしまうほど微動だにしない姿からは、緊張の中必死に耐え、頑張っている様子が伝わってくるようです。

耳を触られたり、体勢を調整されたりしても、力が抜けるでもなく抵抗するでもなく、ただ“されるがまま”。後ろ足が開いた状態で固まってしまった佇まいは、まるでぬいぐるみのようだったといいます。

応援したくなる愛らしさ

前足を診察する際に足を伸ばされ軽く持ち上げられると、下ろされた後もピーンと伸びたまま。後ろ足も前足もピーンと硬直したまま立っている体勢には、思わず笑ってしまったとか。処置が進んでいく間もじっとしたまま、周りの物音を警戒しているのか目線だけ動かすピカソくん。

ただひたすら“頑張るしかない”という覚悟のようなものがにじみ出ていて、その健気さに思わず胸がぎゅっとなる思いです。まるでぬいぐるみのようになりながら頑張るピカソくんの姿は、多くの人の心をつかんだのでした。

投稿には「1ミリも自分の意思で動く気なくてかわいいｗ」「されるがままで可愛すぎる♡」「こんな可愛いわんこが頑張ってて涙出そう」「最早スフィンクスでわろた」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「pikasosan」では、他にもピカソくんの可愛らしい姿が投稿されています。ほっこり癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「pikasosan」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。