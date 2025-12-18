ロクシタンは、年齢や環境による多様な髪悩みに頭皮からアプローチするスカルプケアアイテム2種を、2026年1月7日（水）より全国発売する。既存の人気育毛美容液を含め、全3種の頭皮美容液が揃う展開となる。

■パーソナルスカルプケア

新登場となる「イモーテル プロユース アドバンストスカルプセラム」は、年齢とともに気になりやすいパサつきやうねり、ハリ不足に着目した頭皮美容液。永久花と呼ばれるイモーテルのエッセンシャルオイルを配合し、頭皮を健やかに整える処方となる。さらに、ペプチドコンプレックスとヒアルロン酸を組み合わせ、頭皮とうるおい、髪のハリ・ツヤの両立を叶える設計。弾むような美しい髪へ導く1本となる。

あわせて、先行発売で好評を博した「ナイトディフェンス アドバンストスカルプセラム」が全国展開。かゆみやフケといった頭皮悩みに寄り添い、南仏産ラベンダーのエッセンシャルオイルとマリンプレバイオティックを配合。頭皮環境をすこやかに整え、夜のケアで心地よさをもたらす処方。ライスエキスがうるおいを与え、しなやかでツヤのある髪印象へ導くアイテムとなる。

■商品情報

ロクシタンジャポン株式会社

イモーテル プロユース アドバンストスカルプセラム50mL 8,250円（税込）

ナイトディフェンス アドバンストスカルプセラム50mL 5,280円（税込）