大阪・関西万博が閉幕してから2か月あまり。万博に参加した企業や団体が、全国の学校で未来につながる取り組みを伝える出前授業が始まりました。全国で1校目となった錦江町の中学校では「未来の水中工事」について学ぶ授業が行われました。一体、どんなものなのでしょうか。



錦江町の田代中学校で18日に行われたのは「レガシーEXPOスクールキャラバン」です。





大阪・関西万博に参加した企業や団体が、万博をきっかけに未来への社会課題について考え、行動につなげてもらおうと、全国の小中高校で出前授業を行う取り組みです。全国で初めて行われました。万博で「未来の都市」パビリオンに出展した、青木あすなろ建設が「未来の水中工事」をテーマに講義を行いました。（青木あすなろ建設 土木技術本部水陸無人化グループ 飯塚尚史さん）「自動で誰もが操縦できる。今まで熟練のオペレーターがやっていたが、今まで建設業に携わりのなかった女性や、例えば車いすの人や、ゲーマーなど建設業に携わりが少なかった方にも我々の工事を担ってもらって、担い手不足、少子高齢化を解消したい」青木あすなろ建設が、パビリオンで紹介した港や河川の土砂を取り除く土木工事を行う「水中施工ロボット」。鹿児島から大阪など遠く離れた場所からも誰でも簡単に操縦できることを目指して、現在、実証実験を行っています。これが、実現できれば少子高齢化による担い手不足の解決や自然災害の復旧工事の迅速化につながると言います。また、水陸両用ブルドーザー「スイブル」の12分の1サイズのラジコン模型を実際に操縦する体験も。「スイブル」は、東日本大震災の災害復旧工事でも活躍し、全国の工事現場で使われています。最新技術を操作できるとあって、子供たちも興味津々。手のひらサイズのリモコンを動かしながら、スイブルの仕組みについて学んでいました。（参加した中学生）「1個のリモコンだけで後ろに行ったり横にいったり、斜めにいったり。すごい動きができて面白かった」（青木あすなろ建設 大阪本店技術担当部長 浦田隆司さん）「万博は、閉幕しましたが、万博はスタートだと思っています。ここからが、未来をつなぐ仕事。万博はあくまで種まき。それを花にして実にするのがこれからの仕事」豊かな未来の実現を願う企業の思いは未来を作る子供たちにも届いたようです。