再稼働の具体的な日程が見えてきました。柏崎刈羽原発6号機について、東京電力は早ければ2026年1月20日前後にも再稼働させる日程で調整していることがわかりました。



柏崎刈羽原発の再稼働をめぐっては、来週22日の県議会最終日で関連予算案の可決をもって容認を判断した知事が信任される見通しです。関係者によりますと知事は翌23日に上京し、赤沢経済産業大臣に容認を報告する考えです。



一連の「地元同意」のプロセスが完了することから、東京電力は6号機について来週24日にも再稼働に向けた『使用前確認申請』を原子力規制委員会に提出。早ければ1月20日前後にも原子炉を再稼働させる日程で調整しているということです。



福島第一原発事故後、東京電力による初めての原発再稼働が間近となっています。