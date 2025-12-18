¡ÚÆÃ½¸¡ÛUXµ¼Ô¥ê¥Ýー¥È¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö»ö·ï¡¦»ö¸Î¡¦²ÐºÒ¡×¡§¥·¥êー¥º¿·³ã2025④¡Ú¿·³ã¡Û
¿·³ã¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥·¥êー¥º´ë²è¡£4²óÌÜ¤Ï¡¢·Ù»¡Ã´Åöµ¼Ô¤Î¥ê¥Ýー¥È¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¸©Æâ¤Çµ¯¤¤¿〝»ö·ï¡¦»ö¸Î¡¦²ÐºÒ〟¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ»äÆÄ®»ö·ï¡Û
¢£Çò°æ´õºéµ¼Ô
¡Ö¤¢¤Á¤é¤¬°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¶õ¤²È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤âµ¬À©Àþ¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¸½¾ì¸¡¾Ú¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£¸©·Ù °¤ÉôµÈÀ²·º»öÉôÄ¹(Åö»þ)
¡ÖÎáÏÂ6Ç¯12·î16Æü¡¢ËÌ³÷¸¶·´À»äÆÄ®¼¡ÂèÉÍ¤Ë¤ª¤¤¤Æ»àÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢ËÜÆü ¿·³ã·Ù»¡½ð·º»öÉôÄ¹¤òÄ¹¤È¤¹¤ë95¿ÍÂÎÀ©¤ÎÁÜººËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
2024Ç¯12·î―
À»äÆÄ®¼¡ÂèÉÍ¤Î¶õ¤²È¤ÎÉßÃÏ¤ÇÅÚ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ë½»¤àÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¡£»à°ø¤ÏðôÉô(¤±¤¤¤Ö)°µÇ÷¤Ë¤è¤ëÃâÂ©»à¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»¦¿Í¡¦»àÂÎ°ä´þ»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¥«·î¤¢¤Þ¤ê¤¬·Ð²á¤·¤¿2025Ç¯2·î―
»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÃËÀ¤ÎÃÎ¿Í¤Ç¡¢½»µïÉÔÄê¡¦¥ê¥Õ¥©ー¥à¶È¤Î¾®»³ÂçÊåÈï¹ð(34)¤Ç¤·¤¿¡£
¿·³ãÃÏ¸¡¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ·×4¤Ä¤Îºá¤Ç¾®»³Èï¹ð¤òµ¯ÁÊ¡£
①ÃËÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦¿Íºá
②¶õ¤²È¤ÎÉßÃÏ¤Ë»àÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿ºá
③ÃËÀ½êÍ¤Î¶â¸Ë1Âæ¤òÃ¥¤Ã¤¿ÀàÅð¤Îºá
④¶ä¹Ô¤ÇÃËÀ¤Î¸ýºÂ¤«¤é280Ëü±ß¤ò2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ°ú¤½Ð¤·ÉÔÀµ¤ËÆþ¶â¤µ¤»¤¿º¾µ½¤Îºá
ÃÏ¸¡¤Ï¡¢¾®»³Èï¹ð¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼èºà¤òÃ´Åö¤·¤¿Äí»³ÍÛÊ¿µ¼Ô¤Ï¡¢»ö·ï¤ÎÊ£»¨À¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Î»ö·ï¤ò¼èºà Äí»³ÍÛÊ¿µ¼Ô
¡Ö¾®»³Èï¹ð¤Ë¤Ï4¤Ä¤â¤Îºá¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¡£°ìÈÌ»ÔÌ±¤ÎÊý¤¬ÆÍÁ³ Ì¿¡¦ºâ»º¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î°äÂÎ¤â°ä´þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¶§°¤Ê»ö·ï¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼»ö·ï¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢°ú¤Â³¤¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
ºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ë¸þ¤±¤¿Âè1²ó¸øÈ½Á°À°Íý¼êÂ³¤¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ËÁè¤¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÛÈ½¤ÎÁèÅÀ¤Ï¡ØÈï¹ð¤ÎÎÌ·º¡Ù¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸øÈ½¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±2026Ç¯1·î20Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚèßÂå¶¶¤Ø¤ÎÍî½ñ¤»ö·ï¡Û
¾¯Ç¯¤Ë¤è¤ëÈÈºá¤âµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æþß·²êÀ¸µ¼Ô
¡ÖèßÂå¶¶¤Î¤¦¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÖ¤ÈÇò¤Î¥¤¥ó¥¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ê¸»ú¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
3·î―
¹ñ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØèßÂå¶¶¡Ù¤Î¹¾ì¤Ç¡¢½Ä1.1m¡ß²£4.1m¤â¤ÎÍî½ñ¤¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î3Æü¸å－
¢£Æþß·²êÀ¸µ¼Ô
¡ÖèßÂå¶¶¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Íó´³¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤¤¤º¤ì¤â¡Ø25¡Ù¤ÈÆÉ¤á¤ë¿ô»ú¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÎÍî½ñ¤¤ÎÈ¯¸«¸å¤«¤éÌó1¥«·î¸åŽ¥Ž¥Ž¥ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±¿Å¾ÌÈµö¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¿·³ã¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤ÎÅö»þ19ºÐ¤ÎÃË2¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
¿·³ãÃÏ¸¡¤Ï¡¢Ê¸²½ºâÊÝ¸îË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÃË¤ò¿·³ã²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËÁ÷Ã×¡£¤½¤Î¸å¡¢¾¯Ç¯´ÕÊÌ½ê¤ËÁ÷¤ë´Ñ¸îÁ¼ÃÖ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢11·î¤ËÈ¬ÀéÂå¶¶¤ÇºÆ¤Ó－
¢£³ÁÌÚÅ¯ºÈµ¼Ô
¡Ö¶¶µÓ¤Î°ìÌÌ¤ËÍî½ñ¤¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¡Øclush¡Ù¤È¥íー¥Þ»ú¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¡×
¿·³ã»ÔÃæ¿´Éô¤Ç°¼Á¤ÊÍî½ñ¤Èï³²¤ÏÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥íÍÑ¤Î¥¬¥¹¥Ü¥ó¥ÙÇúÈ¯»ö¸Î¡Û
¤ªËßµÙ¤ß¿¿¤ÃºÇÃæ¤Î¾¦Å¹³¹¤Ç¡¢»ö¸Î¤ÏÆÍÁ³µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
8·î―
¿·³ã»ÔËÜÄ®ÄÌ¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¤Çµ¯¤¤¿ÇúÈ¯»ö¸Î¡£
¢£Æþß·²êÀ¸µ¼Ô
¡ÖËÜÄ®ÄÌ¤ê¤Î¾¦Å¹³¹¤Ç¤¹¡£¶á¤¯¤Î¿Í¤Ë¤è¤ë¤ÈÇúÈ¯²»¤¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Å¹¤Î¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
ÇúÈ¯¤Ë¤è¤ê¡¢ÃËÀ2¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¶°ø¤Ï¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âî¾å¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥íÍÑ¤Î¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
