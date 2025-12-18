新潟産業大学から初めて〝Jリーガー〟が誕生しました。サッカーJ3・FC岐阜に入団が決まった湯岑滉生(ゆみねこうき)選手が会見で意気込みを語りました。



■新潟産業大学 湯岑滉生選手(21)

「(入団が決まった)その日は喜んだが、次の日からは切り替えて来シーズン合流して岐阜で戦っていくという強い気持ちを胸に、日々練習や自主トレに励んでいる。」



来季からFC岐阜に入団する湯岑滉生選手(21)。大阪市出身で大学時代は193cmの長身を生かして、主にセンターバックとして活躍しました。新潟産業大学初の〝Jリーガー〟です。



■FC岐阜チーム強化グループ 神田勝夫さん

「高さを生かして得意のビルドアップを生かすという、いろんなことを想定して競争する選手の一人になればいい。」



■新潟産業大学 湯岑滉生選手(21)

「来シーズンから1年目とかは関係なく、主力で岐阜の勝利に絡めるように奮闘していきたい。」



1月からチームの練習に参加し、2月に開幕する『Jリーグ 百年構想リーグ』への出場を目指します。