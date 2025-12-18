今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年12月19日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

写真拡大

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月19日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


運気は低調。行動範囲を狭め、おとなしくするのがおすすめ。

11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


ライバルと衝突の暗示が……。正々堂々、フェアに戦うこと。

10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


結論を急ぐとつまずくかも。1歩ずつ着実にやっていこう。

9位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


ご無沙汰している友人に会うと◎。建設的な話に収穫がありそう。

8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


1人で過ごすと幸運に。映画鑑賞で目からウロコな気付きがあるかも。

7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


屋外での行動にトラブル運が。なるべく室内で過ごして。

6位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


安泰運ながら、目立つ行動はトラブルのもとに。控えめにしよう。

5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


今日こそ豊富な知識を生かせる運。積極的に話しかけてみよう。

4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


伸びやかな言動を。規則にとらわれると失敗が増えそう。

3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


自信のあることをどんどんアピールして。活躍のチャンスが到来！

2位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


勉強に成果あり。今日から語学学習をスタートしては!?

1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


遊びに大きなツキあり。友達を誘ってお出掛けがおすすめ。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)