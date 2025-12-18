鹿児島空港の駐車場の混雑の緩和について話し合う検討会で、2026年度利用者の多い時期の料金を値上げする見通しが示されました。また、調査の結果、駐車場は700台以上の増加が求められ、立体駐車場化の必要性が示されました。



鹿児島空港の駐車場は、これから迎える年末年始や週末、連休を中心に「満車」となり混雑することが課題となっています。



18日、国や県、空港を管理する会社で混雑の緩和に向けて話し合う3回目の検討会が開かれ、解決に向けた取り組みの中間報告が示されました。その中で、空港を管理する鹿児島空港ビルディングは、短期的な取り組みとして利用者の多い年末年始やゴールデンウイークなど、繁忙期に特別料金を導入する計画であることが分かりました。また、24時間以上駐車する「泊車」の料金についても利用者の多い繁忙期は値上げする見通しです。





一方、国は調査の結果駐車場の収容台数について、さらに700台以上増やす必要があることを明らかにしました。その上で、立体駐車場の整備の必要性も報告したということです。（国交省大阪航空局・比嘉直哉空港管理課長）「多客期の料金を見直していくということで方向性としては決まったものと認識している。暫定ではあるが、700台ぐらいの駐車枠の増加が必要だ。どう進めていくのかということについては、立体駐車場化が必要だということで報告した」利用者の多い時期の駐車場の料金の値上げについては、今後、国の承認などを経て、早ければ、2026年度初めごろ値上げをしたいとしています。