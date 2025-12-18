「スタイル良くなった？」なごみ、超ミニ丈から黒タイツ美脚を披露！ 「ビジュ良すぎて尊い」
カップルYouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみさんは12月17日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つ姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】なごみの超ミニ丈×黒タイツ姿
ファンからは「わースタイル良すぎる」「スタイル良くなった？さらに？」「ヒールが高そう」「ビジュ良すぎて尊い」「カッコ良すぎる」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ヒールが高そう」なごみさんは「Zoff’s Christmas lunch party クリスマスムードたっぷりの雰囲気の中、ランチを楽しんできました」とつづり、9枚の写真を投稿。白いシャツに黒いレザージャケット、ショートパンツ、タイツを合わせた姿です。脚の美しさ、そしてスタイルの良さが際立っています。
過去には生脚も披露10月21日の投稿では、ミニスカートを着用した姿を披露していたなごみさん。こちらでは美しい生脚が見えています。ファンからは「めっちゃ可愛すぎやねん」「ほんまに何着ても似合うなあ」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
