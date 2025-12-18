（名古屋鉄道 髙粼裕樹社長･12月12日）

「人材確保難のため計画に対応する施工体制の構築が困難である」

【写真を見る】｢白紙ではなく再検証と見直し｣名鉄の名駅再開発スケジュール“未定”に 地元商店街の理事長は｢約1か月前に具体的な説明を受けたばかりだった｣

12月12日(金)、突如開かれた緊急会見で語られたのは、名古屋鉄道が名鉄名古屋駅周辺で8800億円を投じる再開発計画について。2026年度の解体着工を「未定」とした他、その先のスケジュールが見直されることになったのです。

名鉄は当初、名古屋駅周辺に高さ約170メートルのビル2棟を建設し、商業施設や外資系高級ホテルが入居する予定だとしていました。その開発工事については…



（髙粼社長）

「電車を動かしながら行う非常に難しい工事。相当技術レベルが高くないと出来ない」



公共交通機関を維持しながらの都市開発の難しさ。髙粼社長は、施工候補のゼネコングループから突如、入札辞退の申し出があったとしました。その際、建設費や人件費の高騰などから、工事費用が当初の見積もりから倍に膨らんだことが示されたということです。

名駅再開発については｢白紙ではなく再検証と見直し｣

2015年に名鉄の不動産事業の本部長に就任した髙粼社長は、これまで「街づくり」や「地域づくり」については、名古屋の旗振り役として走ってきた人物です。



（髙粼社長･2023年1月）

「名駅の少し南側に位置する再開発計画をこれから進めたい。都心の軸が3本」



おととしには、名古屋都心部を3つの軸に分けた街づくりの構想を明かしていました。

また、再開発についてはJR九州が、福岡・博多駅に大型複合ビルを建設する計画でしたが、こちらも建設費高騰の影響で概算が倍に膨らむ上、工事費の上昇が見こまれることから、ことし9月に「中止」が発表されています。



今回、髙粼社長は、名駅再開発については「白紙にするわけではなく計画の再検証と見直しである」と強調しています。

2027年度の完成を目指していた｢名駅再開発計画｣

名駅再開発の残された最後の大きなピースとみられていたのが、名鉄の巨大プロジェクト。170メートル級の2つのビルに建て替える予定でしたが、これが未定となってしまいました。そもそも名駅再開発計画は、2017年3月に発表。



（名古屋鉄道 安藤隆司社長･当時）

「リニア中央新幹線開業のインパクトを、新たなステージに飛躍する最大のチャンスと捉え、再開発に取り組んでいる」

名鉄は、2027年度の完成を目指していました。もともとは名鉄百貨店のビルから日生のビル周辺までを建て替える計画でした。解体工事が始まるのは2026年度。その準備も始まったところでした。

既存施設の営業終了時期も｢未定｣に…

名駅といえば、名駅前チャンスセンター。これまで数多くの億万長者を生んできました。ただ、こちらも閉店が決まっています。最終日は来年3月6日(金)。ここで運を掴んだ方たちにとっては惜別の別れ…46年の歴史に幕をおろす日がやってきます。

一方、来年3月での営業終了が公表されていた、名鉄グランドホテルと名鉄バスセンター。一転、終了時期は「未定」になりました。



そして、名鉄百貨店の広報部員「ナナちゃん」は、この定位置にいるのも来年3月までということでしたが、これも「未定」に。

名鉄百貨店本店の閉店は｢予定通り｣に

そんな中、来年2月末での名鉄百貨店の営業終了の方針は変わらずです。従業員の再配置などがすでに進められているため、閉店は予定通りということです。



先月下旬に設置されたメッセージボード。名鉄百貨店の閉店を惜しむ市民らのメッセージは、すでに3000枚以上です。当初2000枚用意されたカードは、あまりの反響に急きょ約4000枚追加されました。

（名鉄百貨店営業企画室 松井美智留さん）

Q.改めて歴史を感じる？

「非常に感じるし、若い方から年配の方まで幅広い年代に書き込んでもらっている。たくさんの方々に愛されていたと実感する」



中には、「また会いたい。早く再開発してね」というメッセージも。

名鉄レジャックは既に解体…都市型広場に

そして道1本挟んだ名鉄レジャックは、2023年3月末で営業を終え、一足早く解体工事が終わり、ことし8月に都市型広場に生まれ変わりました。



（大石邦彦アンカーマン）

「ベンチのところに『再開発を見据えてしばらくの間、ほっと一息つけるウォーカブルな空間Meieki Parkletとして整備しました』と書かれたプレートがあります。しばらくの間というのは、どのくらいの期間になるのでしょう」

地元商店街は突然の｢未定｣発表に驚きも…

名駅地区の新たな賑わいを期待していた、地元商店街に話を伺うと…



（広小路名駅商店街振興組合 吉川伸広理事長）

「青天の霹靂。えー！っていう感じ」



再開発予定のエリアのすぐ近く、約50の事業者でつくる「広小路名駅商店街振興組合」の吉川理事長は、スケジュール未定の発表にはとても驚いたと言います。そのわけは…

（吉川理事長）

「11月11日に再開発の具体的な説明を、名鉄側から受けたばかりだったので。本当にびっくりしました」



説明を受けた約1か月後に、スケジュール「未定」の発表。衝撃は計り知れません。