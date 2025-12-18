

矢場とん 広報宣伝課長の「ぶーちゃん」と同社 総務部 広報グループリーダーの片山武士氏

名古屋名物みそかつの「矢場とん」を展開する矢場とんは、今年4月に実施した「大阪にも、矢場とんあるんやで！名古屋だけちゃうで〜！」プロジェクト（以下、大阪プロジェクト）での反響を受け、第二弾として矢場とん公式キャラクター「ぶーちゃん」が大阪に出張し、大阪の人々に挨拶する「ぶーちゃん大阪出張中」企画を開始する。これにともない、「大阪の矢場とんで待ってるで〜」と呼びかけるピールオフ型の巨大屋外交通広告を12月15日から21日の期間、Osaka Metroの「梅田駅」「心斎橋駅」「なんば駅」に掲出している。この第二弾プロジェクトの開始に合わせて、12月15日には、矢場とん大阪松竹座店で「矢場とん 大阪プロジェクト報告会」が行われた。報告会には、大阪出張中の「ぶーちゃん」も登場し、人気メニューランキング第1位の「わらじとんかつ定食」が振舞われた。



矢場とん 総務部 広報グループリーダーの片山武士氏

矢場とんは、1947年の戦後間もない頃に名古屋で創業し、小さな屋台からその歴史が始まった。「当時、名古屋の屋台で、一人の客がつまみで食べていた串かつを“どて鍋”（もつの豆味噌煮込み）のたれに浸して食べていたのを、たまたま居合わせた初代店主の鈴木義夫が試してみたことが、矢場とんの『みそかつ』が生まれるきっかけだった」と、矢場とん誕生のルーツを語るのは、名古屋みそかつ大使「みそかつさん」こと、同社 総務部 広報グループリーダーの片山武士氏。「2005年に開催された『愛・地球博』から巻き起こった名古屋めしブームに乗って、全国に店舗を拡大。現在では、愛知・三重・東京・大阪・富山に国内計31店舗（持ち帰り専門店含む）、さらに海外1店舗（台湾）を展開している。矢場とんの年間来店数は約350万人に達し、特に矢場町の本店では休日は長い行列ができている」と、今では名古屋名物として多くの人に愛されているとアピールした。



大阪出張中の矢場とん 広報宣伝課長「ぶーちゃん」

そして、矢場とんの広報宣伝課長を務めているのが、公式キャラクター「ぶーちゃん」。SNSの総フォロワー数は約5万人で、定期的にバズる動画をアップすることで、人気が急上昇している。現在「ぶーちゃん」は4匹が活動しており、キャラクターグッズも豊富に展開。店頭やオンラインショップで販売している。また、「ぶーちゃん」のアニメ動画も制作され、期間限定で配信されたという。



「ぶーちゃん」のグッズ

「こうした中、18歳〜69歳の男女を対象に『名古屋めし』の意識と実態について自社調査を行ったところ、大阪在住の人は、矢場とんに対して“身近な存在”というよりも“名古屋めし”としてのイメージが強く、大阪に店舗があることの認知が十分ではない実態が明らかになった。一方、名古屋で矢場とんを食べた大阪在住の人からは、91.8％と高い満足度を獲得していた。この結果を受け、これからは“名古屋めし”の枠を飛び出し、さらに多くの人に矢場とんの『みそかつ』の魅力を届けたいという想いから、大阪プロジェクトを始動した」と、大阪プロジェクトを立ち上げるに至る経緯を説明。「今年4月に実施したプロジェクトでは、JR大阪駅桜橋アベニューとOsaka Metro梅田アドストリートに『ぶーちゃん』の巨大屋外交通広告を掲載した。この広告は、SNS上で大きな話題を集め、『大阪にも矢場とんがあるんだ』という驚きの声が寄せられた。また、広告を見た人のSNS投稿がバズったことで、『矢場とん』がトレンド入りし、予想を上回る勢いで拡散していった」と、第一弾プロジェクトの成果を報告した。



なんば駅のピールオフ型巨大屋外交通広告イメージ（ピールオフ後）

「SNSを中心に大きな反響が集まり話題となった第一弾の流れを引き継ぎ、今回の第二弾プロジェクトでは、『ぶーちゃん』が実際に大阪へ出張。各地で撮影したオリジナルクーポンを大阪の人々に届け、矢場とんの大阪店舗への来店促進を図る」と、第二弾プロジェクトとして「ぶーちゃん大阪出張中」企画を始動することを発表。「12月15日から21日まで、『大阪の矢場とんで待ってるで〜』と呼びかけるピールオフ型の巨大屋外交通広告をOsaka Metro梅田駅、心斎橋駅、なんば駅で掲出する。今回の広告制作では、大阪を象徴する20ヵ所のスポットで『ぶーちゃん』が撮影を行い、大阪店舗限定のオリジナルクーポンカードを作成した。このピールオフクーポンは、『大阪 阪急三番街店』『大阪大丸心斎橋店』『大阪松竹座店』『大阪あべのハルカス店』の4店舗で利用でき、特典内容は来店時に確認してもらう仕掛けになっている」と、新たにスタートした「ぶーちゃん大阪出張中」企画の概要について紹介した。



オリジナルクーポンカード（イメージ）

巨大屋外交通広告に掲出されているピールオフクーポンカードには、出張中の「ぶーちゃん」が実際に大阪の観光名所で撮影したオリジナルビジュアルを採用。新世界やてんしば、天神橋筋商店街、中之島図書館など、大阪を象徴するスポットで撮影した全20種類のカードには、「レトロなおいらも似合うやろ」「見えてきた、大阪で人気者になる道が」など、「ぶーちゃん」らしいユニークなメッセージを添えており、来街者がつい持ち帰りたくなるデザインに仕上げている。



わらじとんかつ定食

また、今回の報告会では、矢場とん人気メニューランキングで第1位の「わらじとんかつ定食」が提供された。「『わらじとんかつ定食』は、ロースとんかつの大判（200g）を使ったボリューム満点のメニュー。まず一口目は、右から3枚目の肉を食べるのがおすすめ。右端は脂身が多くなっており、右から3番目が肉と脂身のバランスがベストになっている。また、途中からはトッピングで味変を楽しんでほしい。すりごまや一味唐辛子、マヨネーズ、ネギなど豊富なトッピングを用意している。特に、みそだれがたまっているところに、練りからしを溶かして食べると、肉にからしが絡まって美味しさが一段とアップする」と、「みそかつさん」直伝のツウな食べ方を教えてくれた。

今後のプロジェクト展開について片山氏は、「大阪の食文化をアレンジした大阪限定メニューを提供することを予定している。さらに、大阪プロジェクトの成功を踏まえて、将来的には全国各地で認知拡大プロジェクトを展開していきたい」と、全国規模でのプロジェクト展開に意欲を見せていた。

［ピールオフクーポン概要］

掲出期間：12月15日（月）〜12月21日（日）

掲出場所：Osaka Metro梅田駅、心斎橋駅、なんば駅

対象店舗：矢場とん 大阪 阪急三番街店、大阪大丸心斎橋店、大阪松竹座店、大阪あべのハルカス店

クーポン内容：店舗で利用時に公開

矢場とん＝https://www.yabaton.com/