¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ì±ÊüÏ¢¡áÆüËÜÌ±´ÖÊüÁ÷Ï¢ÌÁ¤Ï18Æü¡¢Î×»þÁí²ñ¤ò³«¤¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¤Î¤¿¤á¤ÎÄê´¾ÊÑ¹¹¤òÀµ¼°¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì±ÊüÏ¢¤Ï¡¢²ñ°÷¼Ò¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡á´ë¶ÈÅý¼£¸þ¾å¤Ë´Ø¤ï¤ë³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Äê´¾¤¬µ¬Äê¤¹¤ë¡Ö»ö¶È¡×¤Ë¡Ö²ñ°÷¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î³ÎÊÝ¤Ë»ñ¤¹¤ë»ö¶È¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢È³Â§µ¬Äê¤È¤·¤Æ¡ÖÊüÁ÷ÎÑÍý¡¢Ì±´ÖÊüÁ÷»ö¶ÈÅù¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Ì±´ÖÊüÁ÷Á´ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®ÍêÅù¤òÃø¤·¤¯ÔÌÂ»¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤ë¤È¤¡×¤Ë¤Ï¡¢Åö³º²ñ°÷¼Ò¤ò¡Ö½üÌ¾¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì±ÊüÏ¢¤ÎÁá²ÏÍÎ²ñÄ¹¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¸ø¶¦¤ÎÊüÁ÷¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦·Ð±Ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¹¹ð¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹¹ð¼ç¤ä»ëÄ°¼Ô¡¢´Ø·¸Àè¤ËÉÔ¿®¤ÎÇ°¤òÊú¤«¤ì¤¿¡£¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤ÈÊüÁ÷¤½¤Î¤â¤Î¤¬²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È²æ¡¹¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¼Â´¶¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£