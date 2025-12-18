とろサーモン・久保田かずのぶ、ウエストランド・井口浩之が１６日、テレビ朝日「動画、はじめてみました」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演した。

同局「耳の穴かっぽじって聞け！」でＭＣを務める２人のトークを公開。

テーマは「テレビスタッフが選ぶ２０２５年覚醒したと思う芸人ランキング」。久保田は２０１７年に、井口は２０２２年にＭ−１グランプリを制したが、この日はテレビスタッフからの本音告白に思わず感激した。

ランキングが、テレビスタッフの視点で構成されるため、久保田、井口、２人の功績にも言及が多々。久保田に関しては「実は一番、編集のことまで考えている芸人さん。収録でご一緒した際、現場が少し停滞しているなと感じた瞬間がありましたが、その空気を誰より早く察知しズバっと切り込んで爆笑に昇華してくださいました。他の番組を見ていても２０２５年はそんな空気を変える瞬間を何度も目にしました」などと絶賛のコメントが寄せられた。

井口にも「どういう場なのかの説明や、今、みんなが思ってそうなことを短く言ってくれるので編集するディレクターは助かっていると思います」などと、２人とも番組やスタッフへの配慮が丁寧であることを評価された。井口は「ありがたいですね…」と感激していた。