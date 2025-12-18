Ë¨¤¨À¼½÷»Ò¹âÀ¸¤Ê¤Î¤ËÏÃÂê¤¬¥ì¥È¥í¥Í¥¿¤Ð¤«¤ê¡ª Ç¯Îðº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬¿¡¤¨¤Ê¤¤VTuber¤¬¡¢º£Æü¤â»ëÄ°¼Ô¤òËÝÏ®¤µ¤»¤ë¡ª¡Ú½ñÉ¾¡Û
¡¡X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2¥³¥ÞÌ¡²è¤ò½ñÀÒ²½¤·¡¢2025Ç¯10·î¤ËÂè3´¬¤¬È¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤¢¤¤é¤«¤ËÇ¯Îð¤òº¾¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¹âÀ¸VTuber ¡Ù¡Ê¤Ê¤Þ¤º/KADOKAWA¡Ë¡£VTuber¡Ê²Í¶õ¡Ë¡¦À±¶õ¥Ð¥¢¥É¤ÎÇÛ¿®¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿»Â¿·¤ÊºîÉÊ¹½À®¤Ç¡¢ÆÉ¤ß»Ï¤á¤ë¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ëÃæÆÇÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ºîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢À±¶õ¥Ð¥¢¥É¤Ï¥¢¥Ð¥¿¡¼¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ÈË¨¤¨À¼¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÆ°¤«¤éÃæ¤Î¿Í¤ÎÇ¯Îð¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¾¼ÏÂ°ÊÁ°À¸¤Þ¤ì¤Î¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê¥Ð¥¢¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¥³¥á¥ó¥È¤¬½¨°ï¤Ç¡¢º£¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤Ç¤ÏÃÎ¤ëµ¡²ñ¤Î¤Ê¤¤¸Å¤¤¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤äÌ¡²èºîÉÊ¤Ê¤É¤ò¥Ð¥¢¥É¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¼ã¤¤»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ö¡©¡×¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÇ¯Îð¤¬¾å¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¤½¤ÎÈÖÁÈ¤äÌ¡²è¤ÎÇ¯Âå¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ð¥¢¥É¤ÏBBA¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£ËÜºî½é´ü¤«¤éÂ³¤¯¤³¤Î¤ª·è¤Þ¤ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡VTuber¤È¤¤¤¦¸½Âå¥µ¥Ö¥«¥ë¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¼ã¤¤¿Í¸þ¤±¤ÎºîÉÊ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤³¤½¤³¤ÎÇ¯Âå°Ê¾å¤Î¿Í¤Ë»É¤µ¤ë²û¤«¤·¤¤¥Í¥¿¤¬Ï¢È¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜºî¤ÎÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤ÏÈó¾ï¤ËÉý¹¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤â¤½¤âVTuber¤Î¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¥Ï¥Þ¤ëÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸¡áÀ¾²þ