大泉洋、向井康二と笑いの応酬「同じSnow Manでも目黒くんとは大違いだな」【ラストマン】
【モデルプレス＝2025/12/18】俳優の大泉洋が12月18日、都内で行われた「ラストマン」ワールドプレミアに、主演の福山雅治、共演のKing ＆ Prince永瀬廉、今田美桜、木村多江、吉田羊、月島琉衣、寛一郎、松本若菜、吉田鋼太郎、Snow Man向井康二、平野俊一監督とともに登壇。向井と笑い溢れるトークを繰り広げた。
【写真】向井康二＆永瀬廉、スーツ姿で美スタイル披露
キャスト一人ずつ挨拶する中、向井の番になると「こんばんは。ラストマンの…すみません、Snow Manの向井康二です」と昨日から考えていたというボケを披露。「私は映画の方には出ておりませんけど」と切り出すと、大泉から「出てないのかい！」とツッコまれ、「出たかったんですけど、ちょっと出れなかったので、今回はスペシャルドラマの方で。そのドラマを観て、また映画とあわせて何回も観てもらえるように僕もお芝居頑張りましたので、たくさん観ていただけたら嬉しい」と言葉に。また「ドラマ中に僕が出てるシーンに『康ちゃんいいな』って（呟いてもらって）。もしかしたら監督の元に届いても『もう1回使おうかな』という風に、もう1回『ラストマン』出れるかもしれませんので、ぜひ皆さん手伝ってください。お願いします」と呼びかけた。
すると大泉が「向井くんもう死んじゃったから出れないよ！」と一言。これに向井は「死んでないよ！もしそれやったらネタバレしすぎです！」と返すが、大泉から「死んでないっていうのもネタバレです」と言われると「『FAKE／TRUTH』なんでね、どっちか分かりませんよ」とスペシャルドラマ「ラストマン−全盲の捜査官−FAKE／TRUTH」のタイトルにかけて話をまとめる。2人のやり取りに福山は「台本ありませんからね。素晴らしい」と驚き、絶賛していた。
一方、大泉は「向井くんと話していると本当に楽しい」と笑い「同じSnow Manでも目黒くんとは大違いだな」と共演歴のあるSnow Manの目黒蓮を引き合いに出し、愛のあるイジりを。すると向井は「まあね、僕の方がかっこいいですから」と返すが「かっこいいかどうかは分からないけど」と笑う大泉。これに向井は「なんですかそれ！」とツッコんでいた。
2023年4月期に放送された日曜劇場「ラストマン -全盲の捜査官-」。福山演じる全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく、新時代の痛快バディドラマ。12月24日に「映画ラストマン-FIRST LOVE-」が公開、12月28日よる9時から完全新作スペシャルドラマ「ラストマン−全盲の捜査官−FAKE／TRUTH」が放送される。
