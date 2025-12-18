指原莉乃、週刊誌に「ムカつきすぎて殴り込みに行こうとした」ことがある

タレントの指原莉乃（33歳）が、12月18日に放送されたトーク番組「ホラン×サッシーのカイギカイギカイギ」（中京テレビ・日本テレビ系）に出演。週刊誌に「ムカつきすぎて殴り込みに行こうとした」ことがあると語った。



佐久間宣行氏をゲストに迎え、「分かり合いたいのに分かり合えない」ことについて話していく中で、指原は「分かり合いたいんだよなぁ」と話し、「週刊誌に根も葉もないことをすごい書かれた時期があって、ムカつきすぎて殴り込みに行こうとしたんです。言いに行きたい。だって“話せばわかる”から」と語り出す。



指原は秋元康氏に「直接抗議に行きたい」と話したところ、秋元氏から「指原は話せば分かると思いすぎです。信じすぎです。そうではないから。人間は。悔しいと思うけれど1回飲み込んで、冷静になって考えてみてください」と諭されたと語った。