【名探偵津田】「幽霊役で出演させていただきました!!」元グラドルの投稿に反響続々「水ダウでまた1人原石が見つかってしまった」
元グラビアアイドルでセクシー女優の矢埜愛茉が18日までに、自身のXを更新。17日に放送されたTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』のダイアン・津田篤宏による人気企画「名探偵津田」に出演したことを報告し、反響が続々と寄せられている。
【写真】「津田さん反応してましたね」幽霊役で出演した矢埜愛茉
矢埜は「『名探偵津田』第4弾 幽霊役で出演させていただきました!!」と投稿。話題を呼んだ幽霊として出演したことを明かした。
写真では撮影で使われた白装束を着たショットを公開し「来週も楽しみだ…!!」と次回の出演にも含みを持たせた。
この投稿にコメント欄は沸き、「正体知った後でもう一回見返したくなるやつ」「名探偵津田さん反応してましたね」「水ダウでまた1人原石が見つかってしまったか」などの反響が寄せられている。
