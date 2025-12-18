Cath Kidston×KNT365コラボ！再生ポリエステル素材の新作バッグ

2023年12月19日、Cath Kidston（キャス キッドソン）とKNT365（ケイエヌティサンロクゴ）のコラボバッグが登場！環境に配慮した再生ポリエステル素材を使用し、手軽に洗えて便利なニットバッグが3型各2柄で発売されます。ロンドンデザインが加わった新しいアイコンや温かみのあるデザインが特徴。日常使いから旅行のお供まで、365日使える実用性と可愛さを兼ね備えたアイテムです。

洗えて便利！KNT365×Cath Kidstonの新作バッグ

CK×KNT365 Knitty Lace Heart / London

CK×KNT365 Mam Gingham Rose / London

KNT365とのコラボバッグは、リサイクルされたペットボトルから作られたポリエステル素材を使用。自宅で洗えるため、汚れを気にせず長く愛用できます。

ニット素材のバッグは、柔らかく軽量で持ち運びにも便利。さらに、畳んで持ち運べるため、旅先でも活躍すること間違いなし。

春を感じるピンクカラーやロンドンデザインが新たに登場し、実用性とファッション性を兼ね備えたアイテムです。

日常の必需品や小物を収納するのにぴったりなバッグは、お出かけやお散歩にも大活躍♪

CK×KNT365 Co-Knitty Rose / Barney：各5,500円（税込）/CK×KNT365 Knitty Lace Heart / London：各5,950円（税込）。

CK×KNT365 Mam Gingham Rose / London：各8,800円（税込）となっています。

BALTIC×フランス美学♡天然石が輝く新作ドレスウォッチ誕生

日常使いにも旅行にも！用途に合わせた3つのスタイル

新作バッグは、用途に合わせて3つのスタイルが登場。Co-Knittyはコンパクトでお弁当や水筒など小物を収納するのにぴったりなサイズ。

特にBarneyデザインは、可愛らしいフレンチブルドッグが向かい合ったデザインが特徴です。

Knittyは、肩掛けにも斜め掛けにもできるデザインで、レースハートやロンドンの近衛兵がデザインに加わり、ロンドンムードが満載。

Mamは、大容量で使いやすいトートバッグで、旅行やお買い物にも最適です。

Co-Knitty Rose: 春らしいピンクのローズアイコンが特徴。Knitty Lace Heart: フェミニンでアクセントになるレースハートデザイン。

Mam Gingham Rose: ギンガムチェックにハートが重なったデザインになっています。

使い勝手抜群！環境に優しいバッグでエコライフを楽しもう

KNT365×Cath Kidstonのコラボバッグは、エコ意識が高い素材を使用し、長く使えるように作られています。バッグは全て自宅で洗えるので、清潔に保ちながら繰り返し使えます。

軽量でコンパクトに畳めるため、旅行やお出かけにも最適。さらに、手描きのアートで表現されたデザインが、使うたびに気分をアップさせてくれること間違いなし。

デザイン性だけでなく、環境にも配慮した商品なので、持っていることでエコライフを楽しむことができます。

Cath KidstonとKNT365の新作バッグで毎日を楽しく

KNT365とCath Kidstonのコラボレーションバッグは、環境に優しい素材を使用し、使い勝手も抜群。デザインも可愛らしく、どんなシーンでも活躍してくれるアイテムです。

春を先取りするピンクカラーやロンドンデザインのアイテムは、365日どんな時でも使えるので、ぜひ一度手に取ってその使い心地を体験してみてください♪