漫画家あだち充氏（74）と声優日高のり子（63）の対談が18日、東京・池袋で行われた。

「−画業55周年−あだち充展」が、19日から来年1月14日まで、東京・池袋のサンシャインシティで開催される。あだち氏の漫画家としての55年の歩みを網羅し、初公開の原画や秘蔵の生原画、ラフスケッチなど貴重な資料が300点を超えて展示される。

開催を受けてあだち氏は「こんな大事になっているとは思わず、ノコノコ出てきたことを後悔しています」と冗談めかして話した。

日高はあだち氏の有名な作品「タッチ」のアニメ版でヒロイン・浅倉南の声優を務め、同展示では音声ガイドも担当しており「とにかく幸せな空間で、もっと時間をかけてじっくり見たい」と観覧の感想を述べた。

対談では、代表作「みゆき」と「タッチ」の連載を同時に行われていたことについて触れた。

あだち氏は「みゆきを始めてから5、6年は仕事をしていた記憶しかないです。真面目に働いていた時期です」と振り返って会場を笑わせた。「流行っているドラマとか全く見ていない」と続けると日高が「私がデビューしているのも気づきませんよね」とチクリ。あだち氏は「あなたのことはどこかで見ています」と答えた。

当時の仕事量をあだち氏は「記憶にないところ」だといい、「先輩の先生方はめちゃくちゃな仕事量をやってた時代なので、泣き言を言うと怒られそうだった。長生きはできないなと思っていた」と率直に話した。

最後にあだち氏は展示について「こんな大事にしてくれと頼んだ覚えはないけれど、たくさんの人が頑張ってくれたのは知っている。一生に一度でもあだち充の漫画に触れた人は足を運んでくれると、皆が幸せになります」と呼びかけた。