トヨタの8人乗りSUV「セコイア」とは！

トヨタは北米でフルサイズSUV「セコイア」を販売しています。

直近では、2025年7月22日に2026年モデルが発表され、ピックアップトラック「タンドラ」2026年モデルに準じた改良が加えられ、主に質感の向上と装備の充実が図られました。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「“8人乗り”SUV」です！（30枚以上）

最新のセコイアとはどのようなモデルなのでしょうか。

セコイアは、2000年に初代が登場した、3列シートを備えた最大8人乗りの大型SUV。現行型は2022年に発表された3代目にあたります。

セコイアは、ピックアップトラック タンドラと同じラダーフレーム構造を採用しており、高い耐久性と優れた悪路走破性を確保しています。

その特徴は、直線基調でカクカクとしたタフなデザインに加えて、ファミリーでの長距離移動に適した快適性にあります。

今回の2026年モデルでは、最上級グレードから中間グレードに至るまで、乗員の快適性と利便性が大きく向上しました。

特に注目されるのは、最上級グレードの「キャップストーン」です。シートやトリムに、石材を思わせる落ち着いた色合いと手触りを持つ新素材「シェール プレミアム テクスチャード」が採用され、上質感が格段に高められています。

また、中間グレードの「リミテッド」にはレザーシートが設定され、ブラックレザーにはホワイトステッチ、グレーレザーにはブラックステッチを組み合わせた新しいパターンが導入されました。

さらに、上位3グレード（プラチナ、1794エディション、キャップストーン）には、フロントシートに10ウェイ電動調整機能とマッサージ機能が搭載され、長距離運転・移動時の疲労軽減に貢献します。加えて、全グレードで3列目シートの格納機能が電動式となり、荷物の積み下ろしなどの利便性が大きく向上しています。

パワートレインは従来モデルから変更なく、全車にハイブリッドシステム「i-FORCE MAX」が搭載されています。

これは、3.4リッターV型6気筒ガソリンエンジンと10速ATの間にモータージェネレーターを組み込んだシステムで、最高出力437馬力、最大トルク583lb-ft（約790Nm）という大柄な車体にふさわしい出力を発揮します。

駆動方式は、2WDまたはパートタイム式4WDが選択可能です。

オフロード性能を重視したグレード「TRD Pro」には、専用の新ボディカラーとなる「ウェーブマーカー」（スカイブルー系）が設定され、個性的で存在感のあるスタイルを際立たせています。

※ ※ ※

米国でのセコイアの価格は、6万4025ドル（約991万円）から8万4435ドル（約1307万円）となっています。