À°·Á²Ý¶â5000Ëü±ß¡Ö´éÊø²õ¤·¤¿½÷¤Ç¤¹¡×àÀ°·Á¼ºÇÔá¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬ÏÃÂê¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤Û¤ó¤È¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÁ´Éô²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆÈþ¿Í¤É¤Î»þ´ü¤âÁ´Éô¹¥¤¡×
¡Ö´éÌÂ»Ò...ÎÞÂÞ¤Ï¥Ê¥á¥¯¥¸¤Ë...¡×
¡¡À°·Á¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤é¤Ó¤Á¤ã¤ó(Rabichan)¤¬¡¢TikTok¤ÈYouTube¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï»ä¡¢À°·Á¤Ç´é¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷¤Ç¤¹¡£¹ü¤«¤é¥Õ¥ëÀ°·Á5¼þ¡¢5000Ëü±ß¤«¤±¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ°·ÁÊ×Îò¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö1¼þÌÜ¡¢´éÊ¬ÀÏ¤â¤»¤º»×¤¤ÉÕ¤¤ÇÀ°·Á¤·¤Æ¸¤³Ü¡¢´ó¤êÌÜ°²½¡×¡Ö2½µÌÜ¡¢»¨»ï¤ÎÎ®¹Ô¤É¿¿¤óÃæ¤Ë´ó¤»¤Æ´éÌÂ»Ò¡¢ÎÞÂÞ¤Ï¥Ê¥á¥¯¥¸¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢³Æ¼þ¤´¤È¤Î¼ºÇÔÅÀ¤ò¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÀ°·Á¤ÏÀ¹¤êÂ³¤±¤ë¥²¡¼¥à¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£À¹¤ë¤è¤êàÇËÃ¾¤¬¤Ê¤¤á¤¬Âç»ö¡×¤È¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¿ÅÙ¤â¤ªÄ¾¤·¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤Û¤ó¤È¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÁ´Éô²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆÈþ¿Í¤É¤Î»þ´ü¤âÁ´Éô¹¥¤¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¤Î»þ´Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÄ¹¤¤¤ó¤ä¤í¤Ê¡¢¡¢¡¢¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£