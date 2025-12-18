¿ÆÀÌ¤Ï¾®ÃÓÅ°Ê¿¡¢Éã¤ÏàÉ¬»¦áÇÐÍ¥¡Ä31ºÐ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Îà»äÉþá¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡ª¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Áª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿ÉþÃå¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö·×²è¤¬¤Ê¤ó¤ÎÌò¤Ë¤â¡Ä¡×
²ÈÂ²¤Ë·ÝÇ½¿Í¤¬¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»äÉþ¤Ï¡Ä
¡¡6¿ÍÁÈÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSixTONES¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥ª¥Õ»Ñ¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢the engy¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿‼¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µþËÜÂç²æ(31)¡£4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Öthe engy¡×¤È¤Î¸òÎ®¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ±û¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»äÅª¤Ê¥é¥¤¥Ö»²Àï¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖµþËÜÂç²æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó²þÂ¤·×²è¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÉþÁõ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Áª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿ÉþÃå¤Æ¤ë¡©¡©¡×¡ÖYouTube¤ó»þ¤ÎÉþ¤À¡¼¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥Á¥§¥Ã¥¯Ãå¹þ¤ó¤Ç¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²þÂ¤·×²è¤¬¤Ê¤ó¤ÎÌò¤Ë¤âÎ©¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Âç²æ¤ÎÉã¤Ï¡ÖÉ¬»¦»Å»ö¿ÍV¡×(Ä«ÆüÊüÁ÷¡¢1985Ç¯)¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¡¦µþËÜÀ¯¼ù¡£2022Ç¯¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²èÆâ¤Ç¡Ö¾®ÃÓÅ°Ê¿¤¯¤ó¤Ï¡¢¤Ï¤È¤³¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£