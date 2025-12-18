ÆÀÅÀ¸»¤¬¡Ä¶ì¶Â³¤¯¥Ð¥¹¥±B2¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¡¡¸°°®¤ë¥¬¡¼¥É¿Ø¡¡29ºÐ¤¬ÌöÆ°¡¡Ç¯Æâ»Ä¤ê4»î¹ç
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢B¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡Ë¤Çºòµ¨À¾ÃÏ¶è¤òÀ©¤·¤¿¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬¡¢º£µ¨¤Ï10¾¡14ÇÔ¤ÇÆ±ÃÏ¶è5°Ì¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÀÅÀ¸»¤ÎÁª¼ê¤¬È´¤±¡¢¥´¡¼¥ë²¼¤Î¹¶ËÉ¤Ç¤â¸å¼ê¤Ë²ó¤ë»î¹ç¤¬Â³¤¯¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ïºòµ¨210¥»¥ó¥Á¡¢138¥¥í¤ÎÂç·¿¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¹¥ß¥¹¤ò¼´¤Ë¥´¡¼¥ë²¼¤òÀ©°µ¤¹¤ëÀï½Ñ¤òÅ¸³«¡£¥Á¡¼¥àºÇÄ¹¤Î19Ï¢¾¡¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢42¾¡18ÇÔ¤ÇÀ¾ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥¹¥ß¥¹¤¬È´¤±¤¿º£µ¨¤Ïºòµ¨39¡¦2¸Ä¤¢¤Ã¤¿1»î¹çÊ¿¶Ñ¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬B2¤Ç3ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¤36¡¦0¸Ä¤ÈÄã²¼¡£ºòµ¨Ê¿¶Ñ2·åÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥é¥ó¥À¥ë¤äÃæÂ¼ÂÀÃÏ¤â°ÜÀÒ¤·¡¢1»î¹çÊ¿¶ÑÆÀÅÀ¤âºòµ¨¤Î82¡¦9ÆÀÅÀ¤«¤é73¡¦1ÆÀÅÀ¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¡Æ°ÎÏ¤Î¹â¤¤¥Ð¥¹¥±¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¡Åç²í¿Í´ÆÆÄ¤Ï¥¬¡¼¥É¿Ø¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤ò¸°¤Ëµó¤²¤ëÃæ¡¢12Æü¤Î¼¯»ùÅçÀï¤Ç¤ÏÌó1¥«·î¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤·¤¿29ºÐ¤ÎÂ¼¾å½ÙÅÍ¤¬º£µ¨ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î15ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë2ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢Ï¢ÇÔ¤ò6¤Ç»ß¤á¤¿¡£Ê¡Åç´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð°ìÈé¤à¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡¥´¡¼¥ë²¼¤Ç¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢º£µ¨¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤ÎÊ¿¶Ñ15¡¦6ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ì¥ë¤¬±¦Â¤Î¤±¤¬¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡£Â¼¾å¤Ï¡Ö¼º¤¦¤â¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¡Ê¹¶·â¿Ø¤Ë¡Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¹¤¯»È¤¨¤ë¤·¡¢¹¶·â¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÏÁý¤ä¤»¤ë¡×¤È»ÊÎáÅã¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï20¡¢21Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÅìÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤ÎÀÄ¿¹¤ÈÂÐÀï¡£27¡¢28Æü¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤ÇÀ¾ÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤ÎÀÅ²¬¤ÈÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î¸ø¼°Àï¤òÀï¤¦¡£¼«ÎÏ¤ÇB2¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë3°Ì¤Î¼¯»ùÅç¤È¤Ï2¥²¡¼¥àº¹¡£Æ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤À¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë