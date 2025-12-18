Î¾¼ê¡¢Æ¹ÂÎ¤òÇû¤é¤ì¡Äà²á¹óáµë¿å¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤ËÈ¿¶Á¡Ö±Æ¤Î¼çÌò¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÁÔÀä¤ÊºÇ´ü¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¥¹¥È¥í¡¼¡ª¾Ð¡×
Çû¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ç
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿À¸ÅÄÅÍ¿¿¤Î²á¹ó¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡14Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¡£¸¢ËÅ½Ñ¿ô¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆËëÉÜ¤òµí¼ª¤Ã¤¿°ì¶¶¼£ºÑ¤ò±é¤¸¤¿À¸ÅÄ¤Ï¡¢¾¾Ê¿Äê¿®(°æ¾åÍ´µ®)¤é¤ÎµØÆ¤¤Á·×²è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿È¤òÌÇ¤Ü¤·¡¢°¤ÇÈ¤Î¸ÉÅç¤ËÁ÷¤é¤ì¤ëÅÓÃæ¡¢Íë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤ÆºÇ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ï¡Ö¸ÉÅç¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤ò½õ´ÆÆÄ¤¬·ã¼Ì¡£¿ÈÆ°¤¤Î¼è¤ì¤Ê¤¤À¸ÅÄÅÍ¿¿¤µ¤ó¤Ï±é½Ð¤Ë¿å¤ò°û¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Çû¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿À¸ÅÄ¤¬¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ç¿å¤ò°û¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡ÖÁÔÀä¤ÊºÇ´ü¤Ç¤·¤¿¡×¡Öº£²ó¤Î¥¶¡¦°Ìò¡ª¡×¡Ö¤ª¤Ã¤¿¤Þ¤²¡×¡ÖÖú¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤¿¤Î¤«¤Î¤¦¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¥¹¥È¥í¡¼¡ª¾Ð¡×¡Ö±Æ¤Î¼çÌò¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÔÂç¤Ê¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Âç²Ï¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤Í¤®¤é¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£