¡Ú¥×¥íÌîµå¡Ã¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡Û¡ÖÆüËÜÌîµå³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¡×¡ÖµåÃÄ¤ÎÊ¸²½¤òºî¤ë¡×·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤¬CBO½¢Ç¤²ñ¸«¡Ú¿·³ã¡Û
¥×¥íÌîµå2·³¡¦¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤Ï¡¢¸µµð¿Í¡¦·¬ÅÄ¿¿À¡¤µ¤ó¤Î¥Áー¥Õ¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µー½¢Ç¤²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£·¬ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤ÎÊ¸²½¤òºî¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢30¼Ò°Ê¾å¤Îµ¼Ô¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎCBO¤Ë½¢Ç¤ ·¬ÅÄ¿¿À¡»á
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó ¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£·¬ÅÄ¿¿À¡¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢·ÀÌó¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¸½Ìò»þÂå¡¢µð¿Í¤Î¥¨ー¥¹¥Ê¥ó¥Ðー¡Ö18¡×¤òÇØÉé¤¤¡¢173¾¡¤òµó¤²¤¿·¬ÅÄ¤µ¤ó¡£µð¿Í¤Î2·³´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Áー¥Õ¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µー(CBO)¤Ë½¢Ç¤¡£µå³¦¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎCBO¤Ë½¢Ç¤ ·¬ÅÄ¿¿À¡»á
¡Ö(µð¿ÍÂàÃÄ¸å¤Ï)¥ï¥¤¥óºî¤ê¤È¤«¤ªÊÆºî¤ê¤È¤«¡¢Ìîµå³¦Á´ÂÎ¤ò¸«¤Æ½¼ÅÅ¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤éÇ®¿´¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¡×
¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¡¦¥³ー¥Á¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î½õ¸À¤È»ØÆ³¡¢°éÀ®¥á¥½¥Ã¥É¤Î¹Í°Æ¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤ë¤Û¤«¡¢Îý½¬´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤äÁª¼ê¤ÎÉ¾²Á¤Ê¤É¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎCBO¤Ë½¢Ç¤ ·¬ÅÄ¿¿À¡»á
¡Ö»ñ¶âÎÏ¡¦ÀïÎÏ¤âÎô¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤È¤¯¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é±ÀÅ¥¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¤³¤Î¼ã¤¤µåÃÄ¤ÇËÍ¼«¿È¤¬¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÌîµå³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡×
Áª¼ê°éÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°úÂà¸å¤ËÂç³Ø±¡¤Ç¸¦µæ¤·¤¿²Ê³ØÅª¤Ê¼êË¡¤òÀ¸¤«¤¹¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¢£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎCBO¤Ë½¢Ç¤ ·¬ÅÄ¿¿À¡»á
¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä°å²Ê³Ø¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿©»ö¤Î½ÅÍ×À¡¦±ÉÍÜ¤Î½ÅÍ×À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÁª¼ê¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤è¤ê¤â¼«Ê¬¼«¿È¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁª¼ê¤ò°éÀ®¤·¤Æ¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤ÎÊ¸²½¤òºî¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
º£¸å¤Ï¡¢Åìµþ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¿·³ã¤ËÉÑÈË¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡Ö·î¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Ï¥Áー¥à¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢30¼Ò°Ê¾å¤Îµ¼Ô¤¬µÍ¤á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎCBO¤Ë½¢Ç¤ ·¬ÅÄ¿¿À¡»á
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó ¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£·¬ÅÄ¿¿À¡¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢·ÀÌó¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¸½Ìò»þÂå¡¢µð¿Í¤Î¥¨ー¥¹¥Ê¥ó¥Ðー¡Ö18¡×¤òÇØÉé¤¤¡¢173¾¡¤òµó¤²¤¿·¬ÅÄ¤µ¤ó¡£µð¿Í¤Î2·³´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Áー¥Õ¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µー(CBO)¤Ë½¢Ç¤¡£µå³¦¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎCBO¤Ë½¢Ç¤ ·¬ÅÄ¿¿À¡»á
¡Ö(µð¿ÍÂàÃÄ¸å¤Ï)¥ï¥¤¥óºî¤ê¤È¤«¤ªÊÆºî¤ê¤È¤«¡¢Ìîµå³¦Á´ÂÎ¤ò¸«¤Æ½¼ÅÅ¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤«¤éÇ®¿´¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£¡×
¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢´ÆÆÄ¡¦¥³ー¥Á¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î½õ¸À¤È»ØÆ³¡¢°éÀ®¥á¥½¥Ã¥É¤Î¹Í°Æ¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤ë¤Û¤«¡¢Îý½¬´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤äÁª¼ê¤ÎÉ¾²Á¤Ê¤É¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎCBO¤Ë½¢Ç¤ ·¬ÅÄ¿¿À¡»á
¡Ö»ñ¶âÎÏ¡¦ÀïÎÏ¤âÎô¤ë¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤È¤¯¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÈÈæ¤Ù¤¿¤é±ÀÅ¥¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¤³¤Î¼ã¤¤µåÃÄ¤ÇËÍ¼«¿È¤¬¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜÌîµå³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡×
Áª¼ê°éÀ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°úÂà¸å¤ËÂç³Ø±¡¤Ç¸¦µæ¤·¤¿²Ê³ØÅª¤Ê¼êË¡¤òÀ¸¤«¤¹¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¢£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤ÎCBO¤Ë½¢Ç¤ ·¬ÅÄ¿¿À¡»á
¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä°å²Ê³Ø¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿©»ö¤Î½ÅÍ×À¡¦±ÉÍÜ¤Î½ÅÍ×À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÁª¼ê¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤è¤ê¤â¼«Ê¬¼«¿È¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁª¼ê¤ò°éÀ®¤·¤Æ¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦µåÃÄ¤ÎÊ¸²½¤òºî¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡×
º£¸å¤Ï¡¢Åìµþ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¿·³ã¤ËÉÑÈË¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡Ö·î¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤Ï¥Áー¥à¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£