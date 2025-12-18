18日(木)は久しぶりの青空という地域もりましたが、気温はあまり上がりませんでした。18日(木)の最高気温は、新潟市中央区が県内でもっとも高かったですが、それでも8.1℃。また、長岡市では5.1℃など各地で昨日より気温が下がり寒さが増しました。



一方、19日(金)は日差しが暖かく感じられそうです。



◆19日(金)午前9時の予想天気図

本州付近は、日本の東に中心を持つ高気圧に覆われる見込みです。県内は各地で朝から日差しが届き、冬の貴重な晴れ間となりそうです。空気が乾燥しますので布団や洗濯物を干すにはいい天気ですが、火の取り扱いには注意ください。



また、南から暖かい空気が流れこんできて日中は気温が上がるでしょう。



◆19日(金)の予想気温

日中の最高気温は、広く12℃前後の予想です。今日より6℃くらい高く、日中はダウンコートでは暑いと感じるくらいかもしれません。



一方、朝は晴れて『放射冷却』が強まりそうです。最低気温は-2℃～+2℃と冷え込みが強く、0℃以下の冬日になるところもあるでしょう。朝は路面の凍結に注意が必要です。日中の寒暖差も大きくなりそうなため、服装でうまく調節をしてください。



そして、少なくとも12月いっぱいは比較的暖かい日が多くなりそうです。



◆18日(木)に発表された最新の一カ月予報

新潟県が含まれる北陸地方は、この先も1月2日・年始にかけて平年よりも気温が高くなる見通しです。

正月3が日を過ぎると、ようやく平年並みの寒さに戻る予想です。しばらく高温傾向が続くため、雪の降る量は全体を通してみると『平年並みか少ない』でしょう。



ただ、年が明けると雪や雨の日が多くなりそうですので、油断はせずこまめに天気予報をチェックするようにしてください。