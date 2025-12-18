本物の拳銃と同じ構造が確認され、回収が進められている「玩具拳銃」。県内に出回っている約150丁のうち約130丁が未だ回収されていないことがわかりました。回収期間は12月末までで、期間を過ぎて玩具拳銃を所持・販売した場合、銃刀法違反にあたるおそれがあるということです。



2024年12月から2025年7月にかけて中国から輸入された、プラスチック製の玩具拳銃。



県警によりますと、この玩具拳銃は本物の拳銃と同じ構造が確認され、実弾を発射する能力があることから、危険と判断し回収が進められています。県内では主にゲームセンターの景品として約150丁が出回っています。これまでに子どもや高校生などから26丁が回収されましたが、未だ約130丁が出回っているということです。



（県警・鶴田忍刑事部長）

「お持ちの玩具拳銃が違法の疑いがある場合や、判断がつかない場合など最寄りの警察署や交番の方に相談をお願いします」



回収期間は12月末までとしていて、期間を過ぎて玩具拳銃を所持・販売した場合、銃刀法違反にあたるおそれがあるということです。