物価高対策として、国が新たに打ち出した経済対策『重点支援地方交付金』の使い道についてです。

16日の参院本会議で可決された補正予算に盛り込まれました。

国は活用策について「地域の実情に応じ必要な支援を実施する」として各自治体の判断に委ねています。

生活者に対しての物価高騰対策として

▼おこめ券

▼プレミアム商品券

▼学校給食費などの支援

▼水道料金の減免などを推奨する事業としてあげています。

NIBでは、県内21の市と町の交付金についての対応を調査しました。

交付金の使いみちをすでに決めているのは、5つの市と町です。

「島原市」は、来月中旬以降に、プレミアム商品券を発行予定です。

「東彼杵町」は、コメの生産者などが多いことから、おこめ券ではなく、商品券を発行します。

「平戸市」は、プレミアム商品券や、一般家庭の水道基本料金の減免を行います。(時期は未定)

「時津町」は、来年1月～3月にかけて、一般家庭の水道基本料金を減免し、小中学校の給食費の補助などに充てます。

「大村市」は、上下水道基本料金の減免や、地域通貨のポイント付与、プレミアム付商品券の発行を行う見込みですが、交付金を活用した事業の第2弾として、来年度からの小中学校の給食費の “完全無償化” を行う方針を示しました。

18日に開かれた、大村市議会の全員協議会。

（園田 大村市長）

「小学校給食の無償化について、令和8年4月からの実施に向けて、本市では小学校に加え、中学校給食も完全無償化したいと考えている」

園田市長は、第1弾で上下水道基本料金の減免などを行い、第2弾として、来年度の当初予算案に小中学校の給食費の完全無償化、私立保育施設などの給食費を補助するため、約3億6000万円を計上する見込みであると説明しました。

“おこめ券” を配布しないとした理由について…

（園田 大村市長）

「今回 上水道だけでなく、下水道も4か月の減免になる。だいたい6500円相当と見立てている。おこめ券を配布するよりも消費に活用してもらえるという考え」

また 長崎市や佐世保市など16の市や町は、交付金の活用について「検討中」としていて、ほとんどが年明けに使いみちを発表したいとしています。