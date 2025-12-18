Snow Manの向井康二が俳優の大泉洋、King＆Princeの永瀬廉と18日、都内で「ラストマン」ワールドプレミアに出席した。

向井は大泉と永瀬が見つめる中「ラストマン、いやSnow Manの向井康二です」と自己紹介。関西ジュニア時代に一緒に活動する機会が多かったこともあり、親交が深い永瀬が「“マン”が一緒だね」とフォローすると、向井は「昨日から考えておりました」と告白した。

大泉は「役に入ると思ったより面白いことを言わなかった。もうちょっとぶっ込めなかったか？ずいぶん真面目にやってましたよ」とまさかの“ダメ出し”。永瀬は「それが普通なんですよ」とツッコむも、向井は「次からはボケますね…」と反省した様子を見せた。

米国から来た全盲のFBI特別捜査官と、その世話係を任された孤高の刑事がバディを組んで難事件を解決する人気シリーズ。イベントは映画「ラストマン―FIRST LOVE―」（監督平野俊一、24日公開）の公開とTBSドラマ「ラストマン―全盲の捜査官―FAKE/TRUTH」の放送を記念して行われた。