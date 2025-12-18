【村神様はどこへ】迫るメジャー交渉期限 村上宗隆の恩師が胸中語る
気になる「日本の主砲」の話題です。熊本市出身でプロ野球・東京ヤクルトスワローズの村上宗隆選手。アメリカ、メジャーリーグへの挑戦を表明していますが、移籍先は現時点でまだ決まっていません。交渉期限が迫る中、恩師や街の人からは期待が高まっています。
■PBA熊本校・今井譲二校長
「もしも条件が悪ければ日本に残る可能性もある。『持ってる』子ですのでどこに行ってもやれるとは思いますけど、早く決まってもらいたいというのはあります」
■PBA熊本校・今井譲二校長
「本当にみなさんが注目している事だろうと思うし、日本を代表するバッターですのでケガなくいってほしい」
一方、熊本からメジャーリーガー誕生のニュースを待つ街の人は…
■街の人
「大谷翔平選手の後に続くようなホームラン打てる選手になるといい」
「ドジャースじゃないチームに行ってほしい。他のチームに行って（日本人選手と）競争してほしいと思います」
「（日本のプロ野球の）メインになる選手が出ていくのはさみしい。反面メジャーで活躍出来たらそれはそれですごいので日本人としては誇りかなと思う」
村神様はどのチームに決まるのか？まもなく迎える運命の時。期待は高まる一方です。