気になる「日本の主砲」の話題です。熊本市出身でプロ野球・東京ヤクルトスワローズの村上宗隆選手。アメリカ、メジャーリーグへの挑戦を表明していますが、移籍先は現時点でまだ決まっていません。交渉期限が迫る中、恩師や街の人からは期待が高まっています。



■PBA熊本校・今井譲二校長

「もしも条件が悪ければ日本に残る可能性もある。『持ってる』子ですのでどこに行ってもやれるとは思いますけど、早く決まってもらいたいというのはあります」





こう話すのは、熊本市南区の野球教室の校長・今井譲二さん。小学生時代の村上選手を指導していました。日本時間の12月23日朝に迫るメジャー球団との交渉期限。今井さんは心配な気持ちもありながら、球団を慎重に選んでほしいと話します。

■PBA熊本校・今井譲二校長

「本当にみなさんが注目している事だろうと思うし、日本を代表するバッターですのでケガなくいってほしい」



一方、熊本からメジャーリーガー誕生のニュースを待つ街の人は…





■街の人

「大谷翔平選手の後に続くようなホームラン打てる選手になるといい」

「ドジャースじゃないチームに行ってほしい。他のチームに行って（日本人選手と）競争してほしいと思います」

「（日本のプロ野球の）メインになる選手が出ていくのはさみしい。反面メジャーで活躍出来たらそれはそれですごいので日本人としては誇りかなと思う」



村神様はどのチームに決まるのか？まもなく迎える運命の時。期待は高まる一方です。