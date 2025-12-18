来季米下部ツアーに参戦する石川遼（34＝CASIO）が18日、千葉県内で取材に応じ「来年1月11日からバハマという行ったことがない所だけど、そこでアメリカの下部ツアー初戦を戦うことが決まった」と開幕戦のバハマ・クラシック（1月11〜14日、バハマ）に出場する意向を明らかにした。

石川は、米ツアーの2次予選会（アリゾナ州）を通過し、最終予選会（フロリダ州）は34位で米ツアーの出場権には手が届かなかったものの、下部ツアーの出場権を得た。

予選会を通じ「ショットの精度、マインドセットだったり、今年1年かけてできなかったことが結構できた」とプレーの手応えを感じており「3週間、1カ月後に試合があるというワクワクしかない」と期待感を示した。

下部ツアーの序盤戦はパナマ、コロンビア、アルゼンチン、チリなど中南米を転戦する。米ツアーに比べれば、コースも生活環境も過酷になるが「自分にとって未知の世界だし、知らないところに飛び込んでいく感覚は貴重だと思う。どんなところか、どんなコースかも分からないけど、自分を崩さずに飛び込んでいきたい」と前向きに考えている。

目標は年間ポイントランクで20位以内に入り、27年の米ツアー出場権をつかむこと。今季は平田憲聖がポイントランク15位で来季米ツアー出場権を得た。仲の良い後輩と同じルートでの昇格を目指す石川は「今年憲聖が見せた頑張り、凄さをまざまざと知ることになると思う。ルート的に彼の後を追っていけるように頑張りたい」と力を込めた。

短いオフになるが、年内は国内で調整し、年明けにバハマに旅立つ予定だ。