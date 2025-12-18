【松屋】ごちそう「煮込みビーフシチューハンバーグ」発売 - ジューシーなハンバーグに赤ワイン仕立ての濃厚ビーフシチュー
松屋フーズは12月23日、「煮込みビーフシチューハンバーグ」(1,180円/定食1,280円)を一部店舗を除く全国の松屋で発売する。
「煮込みビーフシチューハンバーグ」(1,180円/定食1,280円)
赤ワイン仕立てのビーフシチューにハンバーグを添えた"ごちそうメニュー"が登場する。
ビーフシチューは、ごろっと大きめにカットした牛肉をとろっとろになるまでじっくり煮込み、赤ワイン仕立ての濃厚ソースで仕上げた。さらに今回は、ビーフシチューの中にハンバーグが加わった。濃厚でありながら深みのあるソースは、ご飯との相性はもちろん、ジューシーなハンバーグとの相性も抜群だという。また、鉄皿の上に添えられたまろやかな味わいのポテトサラダが、濃厚なシチューの風味を引き立て、最後のひとくちまで美味しく楽しめる。
「煮込みビーフシチューハンバーグ定食」(1,280円)、「煮込みビーフシチューハンバーグ」(1,180円)
なお、同商品は持ち帰りにも対応している。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要となる。
