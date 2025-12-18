愛知県内の私立高校で生徒が女子更衣室内を盗撮し、その動画が生徒間のLINEグループで共有されていたことが分かりました。

【写真を見る】私立高校の女子更衣室で盗撮 動画はLINEグループで共有されていた 男子生徒に依頼され別の女子生徒がタブレットを設置 愛知

学校によりますと11月下旬、女子更衣室に不自然な形でタブレット端末が置かれていたことに気づいた女子生徒から「盗撮があったかもしれない」と教員に相談がありました。

学校が聞き取りをしたところ、別の女子生徒が女子更衣室にタブレット端末を設置し、着替えの様子を複数回、撮影していたことが分かりました。

動画の撮影は男子生徒3人の依頼で行われ、動画はLINEグループでこの3人に共有されていましたが、学校の聞き取り前に削除されていたということです。

女子生徒と撮影を依頼した男子生徒3人は、友人関係だったということです。

学校は聞き取りの際、男子生徒3人が動画に映っていた旨の話をした女子生徒3人と保護者に事情を説明するとともに、盗撮があったとみられる6つのクラスの女子生徒と保護者にも事情を説明する文書を送りました。

学校は「被害者の心のケアに努める」と話していて、全校生徒に向けても説明の機会を設ける方針です。