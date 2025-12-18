OCTPATH¤¬¸ì¤ë¡¢ÅÁ¤¨¤ë²»³Ú¨¡¨¡Ä©Àï¤Î°ìÇ¯¤È8ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢ÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢OCTPATH¡£2025Ç¯11·î18Æü¤Ë¤Ï·ëÀ®5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÍýÁÛ·Á¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¡ÖÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤»Ï¤á¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿´»ý¤Á¤ÇÉ½¸½¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ©Àï¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢8th single¡Ø¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½2025Ç¯¤ÏOCTPATH¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ¯¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¸ÅÀ¥Ä¾µ±¡§¥é¥¤¥ÖËÜ¿ô¤¬ÆÃÊÌÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ï¡ÂÁ¤¬²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆOCTPATH¤È¤·¤Æ´°Á´ÂÎ¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯THme¡Ê¢¨OCTPATH¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤â´Þ¤á¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿1Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
À¾ÅçÏ¡ÂÁ¡§ËÍ¤Ï·ò¹¯´ÉÍý¤ÎÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£2·î¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¤À¤ó¤À¤ó°ãÏÂ´¶¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¡Ä¡Ä¡£
»ÍÃ«¿¿Í¤¡§¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¬·èÄêÂÇ¤À¤Ã¤¿¡©
À¾Åç¡§²ø²æ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï3·îËö¤Ç¤·¤¿¡£Åö½é¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÄË¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¡£¡ÖÀÎ¤ß¤¿¤¤¤ËÌá¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÏÍÙ¤ì¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·ªÅÄ¹ÒÊ¼¡§¤³¤ÎÁ°¡¢¤Þ¤ÀÏ¡ÂÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ø¤Þ¤¿²Æ¤Ëµ¢¤í¤¦¡Ù¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤Î¿¶¤êÆþ¤ì¤È¹½À®¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢ÄÁ¤·¤¯¤¹¤°¶ÚÆùÄË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¾Åç¡§¤Á¤ã¤ó¤ÈÍÙ¤Ã¤¿¤Î¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤¹¤®¤Æ¡£Ä«µ¯¤¤¿¤é¡¢¶ÚÆùÄË¤Ç¤·¤¿¡£
»ÍÃ«¡§¶Ú¥È¥ì¤¬¤Í¡¢Â¤ê¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
³¤ÈÁ¡§¤è¤Ã¤Ä¡¼¡Ê»ÍÃ«¡Ë¤¬¤¤¤¦⁉¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½½é¤á¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØOCTPATH 1st¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È-THANKTHme¡Ù¤ä2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØOCTPATH Showcase 2025 ¡Áà la carte¡Á¡Ù¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØOCTPATH HALLOWEEN NIGHT 2025 ¡Á¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¢¡¦¥È¥ê¡¼¥È¡Á¡Ù¤Ê¤É¡¢OCTPATH¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬Â¿¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
¾®ËÙÉ¢¡§¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÇ¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»þ¤Ë¡¢ÎòÂå¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤¡¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤È»×¤¦¤·¡¢º£¸å¤â¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡ØOCTPATH Showcase 2025 ¡Áà la carte¡Á¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°ã¤¦³ÑÅÙ¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍÅª¤Ë¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤·¼«¿®¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¸Ä¡¹¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤¬¤è¤ê¶¯¤¯½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿³¤ÈÁ·¯¤É¤¦¡©
³¤ÈÁ¡§ÍèÇ¯¤â¤¹¤ë¡©
¾®ËÙ¡§¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤è¤Í¡©
»ÍÃ«¡§ÍèÇ¯¤Ï¡¢µ¤¹çÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¡©
³¤ÈÁ¡§º£ÅÙ¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢MC¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡£
·ªÅÄ¡§²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾®ËÙ¡§¡ØÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«ºÅµÇ°Survive FES¡Ù¤Ï¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©
·ªÅÄ¡§²û¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÀèÇÚ¤â¤¤¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ËÍ¤é¤Î¤³¤È¤ò¤Ê¤ó¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿Êý¡¹¤Ë¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¤ª¸«¤»¤Ç¤¤¿¤Î¤â¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯¤Æ¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÎ¾Æü½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢³ÆÆü¤Ç°ã¤Ã¤¿»É·ã¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¹¤´¤¯Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤2Æü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
³¤ÈÁ¡§Ä©Àï¤¬Â¿¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¡ØNew Beginning Fes -¸ø³«¼ýÏ¿-¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÏÂ³Ú´ï¤ò±éÁÕ¤·¤¿¤·¡£
»ÍÃ«¡§¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¾®ËÙ¡§¿¼ËÙ¤ê¤¹¤ë¡©
»ÍÃ«¡§¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
·ªÅÄ¡§Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤À¤«¤é¡£¤Ò¤È¤Ä¤ä¤Ã¤¿¤ä¤ó¡¢²¶¤é¡£
¸ÅÀ¥¡§1¥«·î¤Ç´°àú¤Ë½ÐÍè¤ë¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤µ¡£Å«¤â»°Ì£Àþ¤â¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¹¤´¤¤¤è¡£
·ªÅÄ¡§¤¹¤Ç¤Ë³ÆÊýÌÌ¤Ç¡Ö¼ÄÅ«¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
»ÍÃ«¡§¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢ÆÃµ»¤ËÆþ¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÏÂ³Ú´ï¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤¤µ¡²ñ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
·ªÅÄ¡§¤Þ¤¿¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤Í¡£Ä©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡£20ÂåÃæÈ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢Ëè¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¡£¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡£
¸ÅÀ¥¡§Ìµ¸Â¤ä¤ó¤Ê¡£
¾®ËÙ¡§ËÍ¤é¤ÎÄ©Àï¤òTHme¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
·ªÅÄ¡§Áí³ç¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤Ê¡£
¸ÅÀ¥¡§ËèÇ¯¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤Ê¡¢¤½¤ì¡Ê¾Ð¡Ë¡£
·ªÅÄ¡§ºÇ¹â¤ò¤º¤Ã¤È¹¹¿·¤·Â³¤±¤Æ¤ë¡ª¡¡¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÆâÌÌ¤¬³ØÀ¸»þÂå¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¤«¡Ö¼þ¤ê¤Ë¤É¤¦¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö²¿¤«¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÁ°¤Î¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹Í¤¨¤«¤¿¤äµ¤»ý¤Á¤Î¤Ä¤±¤«¤¿¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯À¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¶¶¤ï¤¿¤ë¡§¤½¤ì¤Ï¡¢¤¤¤¤1Ç¯¤À¤Í¡£
·ªÅÄ¡§¤½¤¦¡ª ¤À¤«¤é¡¢ºÇ¹â¤Î1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢8th single¡Ø¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª»Ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£É½Âê¶Ê¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡×¤Ï¡ÉÆüËÜ¤ò¡¢À¤³¦¤ò¸µµ¤¤Ë¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¶Ê¤È¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤É¤Á¤é¤¬Àè¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ÍÃ«¡§ºÇ½é¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤¬¸Ç¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀÅÄ½ÙÀÅ¡§¤â¤È¤â¤ÈµÈËÜ¶½¶È¤Ë¡ÉÃ¯¤â¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¾Ð´é¤ä¾Ð¤¤À¼¤ò¤â¤Æ¤ë¼Ò²ñ¡É¤È¤¤¤¦¼Ò·±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£
·ªÅÄ¡§OCTPATH¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡É8¡É¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¿ô»ú¡£º£²ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï8ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ò¤ä¤í¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¼Ò·±¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö²Î¤Ç¼Ò²ñ¤òÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤é¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£100ÅÀ¤Î»þÂå¤ò180ÅÀ¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
»ÍÃ«¡§ËÍ¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤Ç¡¢¸½¾õ¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡£
³¤ÈÁ¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âOCTPATH¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«¤ò±þ±ç¤·¤¿¤ê»Ù¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¶Ê¤¬Â¿¤¤¤·¡¢THme¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¹¥¤ó¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡×¤â¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°ÕÌ£¤ÎÆþ¤Ã¤¿¶Ê¤¬¡¢8th single¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½90Ç¯Âå¤Ã¤Ý¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬SMAP¡ÖÌë¶õ¥Î¥à¥³¥¦¡×¤äÍò¡ÖWISH¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëCHOKKAKU¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¾®ËÙ¡§À¸³Ú´ï¤Î²»¤âÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¥Ç¥â¤«¤é°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢°ìÃÊ¤È¤¤¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¿·¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¸ÅÀ¥¡§¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢²û¤«¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¤·¡£
³¤ÈÁ¡§2A¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¡ÖÆ£°æÉ÷¤µ¤ó¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«⁉¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ê¡£¥¸¥ã¥ó¥¸¥ã¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤¹¤´¤¤¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ÎÉè³ä¤ê¤Ê¤ó¤ä¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾×·â¤ò¼õ¤±¤ÆÄ¶¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢ËÍ¤Ë¤½¤³¤Î¥Ñ¡¼¥È¤¬Íè¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
»ÍÃ«¡§¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Î¥Ü¥«¥í¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¥Ó¥Ó¥Ã¤ÈÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦²»³Ú¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëËÍ¤é¤¬¡ÖÄ°¤ÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ä²»¤¬¡Ö¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡×¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ÂÀÅÄ¡§º£Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¥Ç¥â¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¡Ö¤¢¤Î²Æ¤Ëµ¢¤í¤¦¡×¤Ï¥±¥Ä¥á¥¤¥·¤ÎRYOJI¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡×¤âÆüËÜ¸ì¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê±§Ãè¸ì¤Î¥Ç¥â¤À¤Ã¤¿¤·¡£¡ÖJ-POP¤Ë´ó¤Ã¤¿¶Ê¤ò¤ä¤Ã¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆüËÜ¸ì¤ò¡¢ÆüËÜ¸ì¤é¤·¤¯²Î¤¦
¡½ÆüËÜ¸ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£Á°²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡ÖÆüËÜ¸ì¤òÆüËÜ¸ì¤é¤·¤¯²Î¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
·ªÅÄ¡§¤½¤ÎÀá¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¶Ê¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ñ¸ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æºî¤é¤ì¤¿Éè³ä¤ê¤ËÆüËÜ¸ì¤òÌµÍý¤ä¤êÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤É¤³¤«¤ÎÈ¯¸ì¤ò¼Î¤Æ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È²Î¤¨¤Ê¤¤¤È¤«¡£¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥Ï¥Þ¤ë³Ú¶Ê¤¬½ÐÍè¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ï°ì¸À°ì¶çÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤²Î»ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Âù¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë²Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤²»³Ú¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
»ÍÃ«¡§ËÍ¤â¥Ü¥¤¥¹¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ã¤Ý¤¯¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Èµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤±¤Æ¥Ï¥¥Ï¥²Î¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢È¯À¼Åª¤Ë¤â¤¤¤¤¤·¸ÀÍÕ¤âÂÎ¤«¤é½Ð¤ÆÅÁ¤ï¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦OCTPATH¤Î°Õ¸þ¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¾®ËÙ¡§2024Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖPresent¡×¤Ç¡Ö¤â¤Ã¤È²Î¤òÄ°¤«¤»¤ë¡×¤ä¡Ö²Î»ì¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿³Ú¶ÊÁª¤Ó¤¬»ÏÆ°¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤Æ³èÆ°¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬¼Â¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤¿¤Á¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥ê¡¼¥É¶Ê¤ÇÆüËÜ¸ì¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ç¤ÏÍ·¤Ó¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÁª¶Ê¤äÀ©ºî¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢OCTPATH¤Ï¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
¡½¡Ö¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡×¤Ï¥À¥ó¥¹¤â°õ¾ÝÅª¤Ê1¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤Ï¤É¤Ê¤¿¤¬Ã´Åö¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¸ÅÀ¥¡§TERUPOP¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤ä¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£¤â¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¤ÎÂç²ñ¤ËÄ©Àï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤´¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇOCTPATH¤ÈTERUPOP¤µ¤ó¤¬¸ò¤ï¤ëÀ¤³¦Àþ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡×¤Ç¤ÏÎÉ¤¤²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤»¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤«¤é¡Ö¥·¥¢¥¿¡¼¤Ã¤Ý¤¤ÍÙ¤ê¤Ç¡×¤Ã¤ÆÄó°Æ¤·¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢³Ú¶Ê¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤È¤Æ¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¿¶¤ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤é¤ÎÄ¾´Ñ¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤Ê¤¤¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÀÅÄ¡§¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢HIPHOP¤ÎÆ°¤¤âº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤±öÇß¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¹¤´¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤À¤·¡¢³Ú¤·¤¯ÍÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¸ÅÀ¥¡§ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Í¡£
³¤ÈÁ¡§¥¤¥ó¥È¥í¤ÈºÇ¸å¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥í¥¢¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¡£½é¤á¤ÆTERUPOP¤µ¤ó¤Ë¿¶¤ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢ÃÏÌÌ¤«¤éÂ¤¬¥ï¡¼¥Ã¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç·ß¤ß¤¿¤¤¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎOCTPATH¤Î¿¶¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¼Á¤ò¥°¥Ã¤È¾å¤²¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öprism¡×¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¾®ËÙ¡§¡Ö¤³¤ì¤¬¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤«¡×¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤ìÔÂô¤Ê1¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£³Ú¶Ê¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ØOWV¡¦OCTPATH MASHUP LIVE 2025 TWO THRONE¡Ù¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢OCTPATH¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤é´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¹âµ®¤ä²ÚÎï¡¢åºÎï¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢OCTPATH¤é¤·¤¤ÎÏ¶¯¤¤²Î»ì¤È°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¡¢ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÁ´ÉôÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¶Ê¤¬Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤»¤Ã¤«¤¯¥é¥¤¥Ö¤ÎÉûÂê¤Ë¤â¡Ø-GRACE-¡Ù¡ÊÍ¥Èþ¤ä¾åÉÊ¤Î°Õ¡Ë¤ÈÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£°Õ¿Þ¤òµâ¤ó¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢Ä°¤¤¤¿½Ö´Ö¤«¤é¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤È¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Î»ì¤Ë¤âÃíÊ¸¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¡ÉGrace¡É¤Ê¤É¤Î¥ï¡¼¥É¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤ÈÁ¡§¥Ñ¥Ã¤È¥·¥ó¥»¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¤³¦´Ñ¤¬¥·¥å¥ï¡¼¥ó¡¢¥¾¥ï¡¼¥ó¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥ó¤Ã¤Æ¡£
ÂÀÅÄ¡§¡Öprism¡×¤ÎÍÅ±ð¤µ¤ä²ÚÎï¤µ¤¬OCTPATH¤Ë¹ç¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²æ¤Ê¤¬¤é¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¾®ËÙ¡§¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î»Ñ¤¬¡¢ÁÛÁü¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö8ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ËÆþ¤ëOCTPATH¤é¤·¤¤¶Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡ÖSugar Noise¡×¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸ÅÀ¥¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖLike¡×¤ä¡ÖShowtime¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Êý¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦¥Æ¥¤¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤«¡£
³¤ÈÁ¡§1¶Ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µÞ¤Ë¥¸¥ã¥¸¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Y2K¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤â²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢»ëÄ°²ñ¤Ç²¿²ó¤â¶Ã¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
»ÍÃ«¡§¤½¤ì¤À¤±ÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢Ä°¤¤ä¤¹¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¹â¶¶¡§Íî¤ÁÃå¤±¤ë¤Î¤Ë¾è¤ì¤ë¶Ê¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤ËËÍ¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢OCTPATH¤Î¶Ê¤Ç°ìÈÖ¹¥¤¤«¤â¡£
³¤ÈÁ¡§¤¿¤·¤«¤Ë¤ï¤¿¤ë¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¿¤êÄ°¤±¤ë¶Ê¤¬¹¥¤¤À¤â¤ó¤Í¡£
¹â¶¶¡§¿¶¤êÉÕ¤±ÉÕ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤ß¡£Áá¤¯É½¸½¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤ÈÁ¡§¡Ö¼ÂºÝ¤ËËÍ¤¿¤Á¤¬²Î¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤Í¡£¡Ê¼èºà»þ¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Á°¡Ë
»ÍÃ«¡§É½¸½¤¹¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶Ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¥Þ¥¸¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤À¤â¤ó¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤Ã¤ÈOCTPATH¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤ë³Ú¶Ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ËÙ¡§¼Â¤ò¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Î¢¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜ²»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¶Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²Î»ì¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê¥ï¡¼¥É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢¼ª¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£ËÍÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Ã¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¿¤¯¤µ¤ó¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³¤ÈÁ¡§ËÍ¤é¤â¡ÖSugar Noise¡×¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
<¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó>
8th single¡Ø¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡Ù
OCTPATH
ÇÛ¿®Ãæ¡¿È¯ÇäÃæ
https://octpath.lnk.to/8thsingle_info
¼ýÏ¿¶Ê
M1 - ¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼
M2 - prism
M3 - Sugar Noise
M4 - ¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼-instrumental-
M5 - prism -instrumental-
M6 - Sugar Noise -instrumental-
¡ØOCTPATH CALENDAR 2026¡Ù
OCTPATH
È¯ÇäÃæ
https://octpath-official.com/news/detail/1842
