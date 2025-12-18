±Ç²è¡ØÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡ÙºéÌí¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö½ãÊ¸³Ø¸¶ºî¤Ç¥â¥Î¥¯¥í¡¢¤ª¤«¤¿¤¤´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¼ç±é¤Î°½Ìî¹ä¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤â
¡Ø²ÖÉå¤·¡Ù¡Ê23¡Ë¤Î°½Ìî ¹ä¤µ¤ó¡¢¹Ó°æÀ²É§´ÆÆÄ¤¬ºÆ¤Ó¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢µÈ¹Ô½ßÇ·²ð¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë·Ý½ÑÁª¾©Ê¸ÉôÂç¿Ã¾Þ¼õ¾ÞºîÉÊ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡ØÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡Ù¤¬¸ø³«¤Ë¡£Î¥º§·Ð¸³¤«¤é°¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤ë°ìÊý¡¢°¦¤µ¤ì¤¿¤¤´êË¾¤ò¤³¤¸¤é¤»¤ë°½Ìî¤µ¤ó±é¤¸¤ë40Âå¾®Àâ²È¡¦ÌðÅº¤ÎÆü¾ï¤ò¡¢¥¨¥í¥Æ¥£¥·¥º¥à¤È¥Ú¡¼¥½¥¹¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤éÄÖ¤ë°¦¤ÈÀ¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÌðÅº¤ò¼è¤ê´¬¤¯½÷¤¿¤Á¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤êÂç³ØÀ¸¤ÎÀ¥Àîµª»ÒÌò¤ò¡¢ºéÌí¡Ê¤µ¤¯¤ä¡Ë¤µ¤ó¤¬¹¥±é¡£½÷À¤òµñ¤àÌðÅº¤Î¿´¤ËÌµ¼Ùµ¤¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ëÌòÊÁ¤Ç¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ê¤Î¤«³Î¿®Åª¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ÎËÜ¿´¤¬¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¯¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºéÌí¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿´Äì¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ï¤¿¤·¤ÏÇùÁ³¤È½ãÊ¸³Ø¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷Í¥¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥Ì¡¼¥É¤ò±Ç¤¹¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤âÄñ¹³¤Ê¤¯Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤ëË®²è¤â¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤ï¤¿¤·¤¬´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÍýÁÛ·Á¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¼ÂºÝ¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤¢¤³¤¬¤ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¹Ó°æÁÈ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯Ê·°Ïµ¤¤¬¤è¤¯¤Æ¹Ó°æ´ÆÆÄ¤È¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°½Ìî¤µ¤ó¤â¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚ¤Ç¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Î»£±Æ´ü´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡ü°½Ìî¤µ¤ó¤È¤Ï¶¦±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤ªÏÃ¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ï¤¿¤·¤ò°Â¿´¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ëº£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¥»¥¯¥·¥ã¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤Û¤¦¤¬»£±Æ¤¬±ß³ê¤Ë¿Ê¤à¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥±¥¢¤Ê¤É¤â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÂç³ØÀ¸¤ÎÀ¥Àîµª»Ò¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊªÁü¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
·×»»¹â¤¯¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È±³¤Ä¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µª»Ò¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬ËÜÅö¤«¥¦¥½¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¤½¤â¤½¤â½ãÊ¸³Ø¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£Ã«ºê½á°ìÏº¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò¤è¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Ã¿Èþ¤Ç¥¨¥í¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Î¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²¿¤¬±Æ¶Á¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¡ü¤´²ÈÄí¤Ç¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢Êì¡Ê¹ÅÄ¥ì¥ª¥Ê¡Ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¹¥¤ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊì¤È¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡üº£²ó¤Î¡ØÀ±¤È·î¤ÏÅ·¤Î·ê¡Ù¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁ¦¤á¤Þ¤¹¤«¡©
½ãÊ¸³Ø¸¶ºî¤Ç¥â¥Î¥¯¥í¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¤¬ÉñÂæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤«¤¿¤¤´¶¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¾Ð¤¨¤ë²Õ½ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Ï¤ª¤«¤¿¤¯¸«¤¨¤ë¤·¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯±ÇÁü¤â¤¤ì¤¤¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤À¤«¾Ð¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Í¾·×¤Ë¾Ð¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤â´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
⼩Àâ²È¤ÎÌðÅº¹îÆó¡Ê°½Ìî ¹ä¡Ë¤Ï¡¢ºÊ¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤Æ°ÊÍè10Ç¯¡¢ÆÈ⾝¤Î¤Þ¤Þ 40Âå¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¶öÁ³¤ËºÆ²ñ¤·¤¿Âç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¡ÊÊÁËÜÍ¤¡Ë¤«¤é¡¢Èà¤ÎÌ¼¤¬21ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ»þ¤ÎÎ®¤ì¤ò¼Â´¶¤¹¤ë°ìÊý¡¢Î¥º§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õ¤¤¤¿¿´¤Î⽳¤òËä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¾«ÉØ¡¦Àé»Þ⼦¡Ê⽥ÃæÎïÆà¡Ë¤È»þÀÞ¤ê軀¤ò¸ò¤¨¡¢ºÊ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿½ý¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê²á¤´¤¹Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼Â¤ÏÈà¤¬Îø°¦¤Ë¿¬¹þ¤ß¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦⼀¤ÄÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤⾃⾝¤ÎàÈëÌ©á¤Ë¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÉÔÏÇ¤ò²á¤®¤Æ¤â³ëÆ£¤¹¤ëÌðÅº¤Ï¡¢⾃⾝¤¬¼¹É®¤¹¤ë⼩Àâ¤Î¼ç⼈¸ø¡¦£Á¡Ê°½Ìî¡áÆóÌò¡Ë¤Ë⾃Ê¬¤òÅê±Æ¤·¡¢20ºÐ¤âÇ¯²¼¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦£Â»Ò¡ÊÌ¨¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¤ÎÎøÌÏÍÍ¤òÄÖ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê°¦¤Î²ÄÇ½À¡×¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ë⽇¡¢ÌðÅº¤Ï²èÏ¤Ç⼤³Ø⽣¤ÎÀ¥Àîµª⼦¡ÊºéÌí¡Ë¤È±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£¼Ö¤Çµª»Ò¤òÁ÷¤êÆÏ¤±¤ëÅÓÃæ¡¢Èà⼥¤ÎàÁÆÁêá¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë´ñÌ¯¤Ê¾ð»ö¤Ø¤È⾄¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢⽮Åº¤Î⽇¾ï¤È¿´¾ð¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¸½¤ì»Ï¤á¤¿¡£Ìµ°Õ¼±¤Ê¤Î¤«³Î¿®Åª¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Äµ÷Î¥¤òµÍ¤á¤Æ¤¤Æ¤Ï¿´¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëµª»Ò¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¡¢ÌðÅº¤Ï¶²¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿Àé»Þ»Ò¤«¤é¡Ö¼ã¤¤¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È·ëº§¤¹¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ë°ì½ï¤Ë³¹¤Ø½Ð¤Æ¤ß¤ë¤«¡×¤ÈÍ¶¤¤¡¢¾«´Û¤Î³°¤ÇÌë¤ò²á¤´¤¹¡£Îø°¦¤ËÂÐ¤¹¤ëÁþ°¤È¶²¤ì¤È¤È¤â¤Ë¿´¤ÎÄì¤Ç¤Ï°¦¤µ¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤âÊú¤¯ÌðÅº¤Ï¡¢ºÆ¤Ó°ì¿Í¤Î½÷¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
