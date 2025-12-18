Î¹¹ÔÀè¤ÇÈà»á¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤±¤Ü¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Zµé±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¿ÈÀ÷¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ø¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ÇZµé´ÆÆÄ¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤¿»ä¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼¡õÆÃÊó²ò¶Ø
Á´Éô¤À¤á¤Ç¤â¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¡£ Á´ÊÔ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥í¥±¡¢µ´ºÍ´ÆÆÄ¤¬ÉÁ¤¯¡Ô¿·´¶³Ð¡Õ¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ÇZµé´ÆÆÄ¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤¿»ä¡Ù¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢ÆÃÊó¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ä¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Å»ö¤â»öÌ³½ê¤âÊü¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢µ¤À²¤é¤·¤Ë¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¤Î¥ì¥ó¤ÈË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¤â¥·¥¤¥Ê¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¥ì¥ó¡£¤½¤ó¤Ê¥·¥¤¥Ê¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤¿¥ì¥ó¤ÏÂç·ö²Þ¤Î¸å¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤´¤È¥·¥¤¥Ê¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£±Ñ¸ì¤âÏÃ¤»¤Ê¤¤¡¢¤³¤³¤¬¤É¤³¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢ÀäË¾¤·1¿Í¥Ð¡¼¤ÇÅ¥¿ì¤·¤¿¥·¥¤¥Ê¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¾®¤µ¤Ê±Ç²èÀ©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÆ¯¤¯Çä¤ì¤Ê¤¤Z´ÆÆÄ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡£¿·ºî±Ç²è¤ò»£±ÆÃæ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï¼ç±é½÷Í¥¤Ë»£±ÆÁ°Æü¤Ë¥É¥¿¥¥ã¥ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï¡¢Å¥¿ì¤·¤Æ¥²¥í¤Þ¤ß¤ì¤Î¥·¥¤¥Ê¤ò¸«¤Æ¤¢¤ë»ö¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¡Ä¡Ä¡£
¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢¥·¥Ã¥Á¥§¥¹±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¶¡¦¥²¥¹¥¤¥É¥¦¥º¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¤ß¡¼¤ó¤Ê¡¢±§Ãè¿Í¡£¡Ù¤¬¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë½ÐÉÊ¡¢¡Ø°Ëâ¤¬¤Ï¤é¤ï¤¿¤Ç¤¤¤±¤Ë¤¨¤Ç»ä¡Ù¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯±Ç²èº×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿À¤³¦Ãæ¤Î±Ç²èº×¤Ç¶¯Îõ¤ÊË½Áö¥Û¥é¡¼³è·à¤òÌ¥¤»¡¢¥È¥ê¥Î±Ç²èº×¤ä¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ë¡¦¥Ì¡¼¥ô¥©¡¼¡¦¥·¥Í¥Þ±Ç²èº×¤Ê¤ÉÀ¤³¦20¥õ¹ñ85°Ê¾å¤Î±Ç²èº×¤ËÆþÁª¤·¡¢11¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø°ÛÊª¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë°¦¤È¶¸µ¤¤ËËþ¤Á¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¤ÇÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë±§²ìÆá·ò°ì´ÆÆÄ¡£¤½¤ó¤Ê±§²ìÆá´ÆÆÄ¤¬¿·¤¿¤ËÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È¥é¥Ö¥³¥áºîÉÊ¡Ø¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ÇZµé´ÆÆÄ¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤¿»ä¡Ù¡£ Á´ÊÔ¡Ô¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥í¥±¡Õ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è¤È¤Ï¡ª¡©
¼ç±é¤Î¥·¥¤¥ÊÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè£·²óÆüËÜÀ©Éþ¥¢¥ï¡¼¥É¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ABEMA TV ¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¤Á¤ã¤ó¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤¯¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ë½Ð±é¤·¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·ºòº£±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¡ÈºÇ½Ü½÷Í¥¡É¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò¤¢¤Ä¤á¤ë»°¸¶±©°á¡£»°¸¶¤ÏËÜºî¤ÇËÌÊÆºÇÂçµé¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë±Ç²èº×¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×ºÇÍ¥½¨±éµ»¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¥·¥¤¥Ê¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¤Î¥ì¥óÌò¤Ë¤Ï8th single¡ÖBREMEN¡×¤¬¼«¿È½é¤Î¥ª¥ê¥³¥ó1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢º£Ç¯·ëÀ®5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿º£ÏÃÂê¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×OWV¤Ç³èÌöÃæ¤ÎÃæÀî¾¡½¢¡£Çä¤ì¤Ê¤¤Bµé±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¶öÁ³¥·¥¤¥Ê¤È½Ð²ñ¤¦¥¸¥ã¥Ã¥¯Ìò¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÆÂçÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÇÐÍ¥¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¡£ÆÃÊÌ½Ð±é¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬Æ¯¤¯±Ç²èÀ©ºî²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¥é¥¹¥Æ¥£Ìò¤Ë¤Ï¡Ø¥Ç¥Ã¥É¡¦¥É¥ó¥È¡¦¥À¥¤¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Ç¤â¤¢¤ê¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òµòÅÀ¤Ë±Ç²èÀ©ºî¡¢´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥ê¡¼¡¦¥Õ¥§¥»¥ó¥Ç¥ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÊÌ½Ð±é¤È¤·¤Æ¡Ø°Ëâ¤ÎÆÇ¡¹¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÉZµé±Ç²è¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤âÍÌ¾¤Ê¥È¥í¥Þ¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤â¤¢¤ë¥«¥ë¥È±Ç²è¤Î¿ÀÍÍ¡¢¥í¥¤¥É¡¦¥«¥¦¥Õ¥Þ¥ó¤â¡¢¡Ø°Ëâ¤¬¤Ï¤é¤ï¤¿¤Ç¤¤¤±¤Ë¤¨¤Ç»ä¡Ù¡¢¡Ø¥¶¡¦¥²¥¹¥¤¥É¥¦¥º¡Ù¤Ë°ú¤Â³¤½Ð±é¡£¸ÄÀÅª¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê´é¤Ö¤ì¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤ÎËÜºî¤Ë¤´ÃíÌÜ¤ò¡ª
¡Ø¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ÇZµé´ÆÆÄ¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤¿»ä¡Ù brooklyn-zgrade.com
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡§±§²ìÆá·ò°ì
½Ð±é¡§»°¸¶±©°á¡¢¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¡¢ÃæÀî¾¡½¢¡ÊOWV¡Ë¡¢¥í¥¤¥É¡¦¥«¥¦¥Õ¥Þ¥ó¡¢¥é¥ê¡¼¡¦¥Õ¥§¥»¥ó¥Ç¥ó¤Û¤«
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Ìî¸ýÃÒ¡¢ºÍÄÅÇîÌÀ¡¢ÅÄÂ¼Í¥¡¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼: »³ÅÄÃÎ¹°¡¢ÅÄÅèÃ£Ìé¡¢º´Æ£µ£°ì¡¢Rocko Zevenbergen
»£±Æ¡§¼êÅèÍªµ®¡¿²»³Ú¡§º£Â¼Îç±û¡¿½õ´ÆÆÄ¡§Ê¿ÇÈÏË¡¿¾ÈÌÀ¡§Chris Lind¡¿Ï¿²»¡§James Boylan¡¿Èþ½Ñ¡§Mad Kruse¡¿Áõ¾þ¡§
Veronika Orlovska¡¿¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§¤¯¤Ä¤ß °½²»¡¿ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¡§RJ Young /ÊÔ½¸¡§²¬ÅçÎ¶²ð
¼çÂê²Î¡§May J.¡ÖDarling you¡×
À©ºî¡§³ô¼°²ñ¼ÒVandalism¡¢Bad Taste Video¡¿À½ºî¡§¡Ø¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤ÇZµé´ÆÆÄ¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤¿»ä¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
2025Ç¯¡¿86Ê¬¡¿16:9¡¿ÆüËÜ¡¿¥«¥é¡¼¡¿DCP¡¿G¡¿ÇÛµë¡¦ÀëÅÁ¡§¥¨¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥à
©¡Ø¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Ç Zµé´ÆÆÄ¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤¿»ä¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ