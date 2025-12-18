Amazonで12月25日23時59分まで開催されている「クリスマスタイムセール祭り」にて、AnkerのUSB-C端子一体型のモバイルバッテリー「Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector)」がセール価格で販売されている。18日17時25分に編集部が確認したところ、ブラック、ブルー、ホワイトがセール中で通常3,490円のところ20％ OFFの2,790円だった。

折りたたみ可能なUSB-C端子が一体型になっている。なお画像のモデルはパープルで、今回のタイムセールは対象外

USB-C端子が一体になっているため、ケーブルレスで使えるモバイルバッテリー。端子部分は折りたたんで収納できる。

手のひらに収まるコンパクト設計ながら、スマートフォン約1回分の5,000mAhの容量と最大22.5Wの出力を実現した。側面には充電兼用のUSB-Cポートも備え、2ポート合計最大18Wの出力が可能。

手のひらに収まるコンパクトサイズ

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください