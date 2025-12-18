Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／Windows版『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』無料体験版の配信が開始となった。

体験版ではゲーム冒頭の「CHAPTER 1. 壱番魔晄炉爆破作戦」をプレイできる。戦闘や探索を快適にするゲームブースト機能も先行体験可能だ。セーブデータは製品版に引き継ぎ可能で、特典として「精霊のピアス＆冒険アイテムセット」を入手できる。

配信を記念して、FFVIIリメイクシリーズクリエイティブディレクター野村哲也氏による書下ろしコラボアートが公開された。

さらに最新トレーラー「クラウド VS セフィロス」も公開。クラウドとセフィロスの因縁を描き、未プレイのユーザーにも入りやすい内容となっている。

【体験版配信中】『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』クラウド VS セフィロス トレーラー｜Nintendo Switch™ 2 版 / Xbox Series X|S版

https://youtu.be/O0D99EFTdqc



本作は、3部作で紡がれる「ファイナルファンタジーVII リメイク シリーズ」の第1作目。巨大な階層都市ミッドガルを舞台に描かれる、元ソルジャーのクラウドの物語に加え、その物語の裏側で密命を帯びたシノビの少女、ユフィの物語が収録されている。

また、「ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード CUP COFFEE TUMBLER BOOK」を2026年1月26日に発売。クラウド・ザックス・セフィロスを描いた真空断熱タンブラー（ブラック／シルバー全2色）で、全国ファミリーマートと宝島チャンネルで販売される。

加えて、JR東海とのコラボを2026年1月15日から実施。東海道新幹線車内でオリジナルボイスドラマ、名古屋市内デジタルスタンプラリー、特典プレゼント、グッズ販売が行われる。

スクウェア・エニックス e-STOREでもキャンペーンを実施中だ。2025年12月16日から2026年1月22日まで、FFVII関連対象商品5000円（税込）以上購入で抽選550名に「ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード × マジック」硬質カードケースがプレゼントされる。

【商品概要】

タイトル：FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE（ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード）

ジャンル：RPG

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／Windows

発売日：2026年1月22日予定（※PlayStation5／Steam／Epic Gamse Store版は好評発売中）

予定希望小売価格：5478円（税込み）

年齢別レーティング：CERO：C（15歳以上）

公式サイト：https://www.jp.square-enix.com/ffviir_ig/

(c) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:(c) YOSHITAKA AMANO

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)