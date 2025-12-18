2025Ç¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖÆÃµö¡×¤Ï¡© 5°Ì¤Ë¡È¥í¥Ð¡¼¥È½©»³»á¤ÎÂÎ¥â¥Î¥Þ¥ÍT¥·¥ã¥Ä¡É¡¡¡Ö°Õ¾¢¡×1°Ì¤ÏQuizKnock INPITÈ¯É½
¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¦ÆÃµöÄ£½ê´É¤ÎINPIT¡ÊÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹©¶È½êÍ¸¢¾ðÊó¡¦¸¦½¤´Û¡Ë¤Ï18Æü¡¢ÎáÏÂ7¡Ê2025¡ËÇ¯ ¡Ê1·î¡Á11·î¡Ë¤ÎÆÃµö¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖJ-PlatPat¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃµö¡¦°Õ¾¢¡¦¾¦É¸Ê¸¸¥¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¾õ¶·¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£°Õ¾¢¡¦¾¦É¸¤Ïº£Ç¯½é·ÇºÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥í¥Ð¡¼¥È½©»³»á¤ÎÂÎ¥â¥Î¥Þ¥ÍT¥·¥ã¥Ä¤Î¡ÖÆÃµö¡×²èÁü¡¡¾å°Ì¥é¥ó¥¥ó¥°°ìÍ÷¤¢¤ê
¡¡INPIT¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖJ-PlatPat¡×¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃµö¤ä°Õ¾¢¡¢¾¦É¸¤¬¤¤¤Ä¡¢¤À¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð´ê¤µ¤ì¤¿¤«¡¢¤½¤Î½Ð´ê¤¬ÆÃµöÄ£¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤µ¤ì¤¿¤«¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Î»º¶Èºâ»º¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¡º÷¡¢±ÜÍ÷¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤Ï¡¢Åö³ºÆÃµöÊ¸¸¥Åù¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»½Ñ¼«ÂÎ¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤ÎÃíÌÜÅÙÅù¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê´Ø¿´¤ò¼¨º¶¤¹¤ë°ì¤Ä¤Î»ØÉ¸¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡Á´Ê¸¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¡£
¢£ÆÃµö¡Ê¼ÂÍÑ¿·°Æ¡Ë
1°Ì¤Ï¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡Ö¾Ã¤·¥´¥à¡×¡ÊÆÃµö4304926¡Ë¡£¤³¤ÎÆÃµö¤ò¤â¤È¤Ë¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿¥«¥É¥±¥·¡ÊR¡Ë¤Ï¾¦ÉÊÌ¾¤Î¡Ö¥«¥É¥±¥·¡ÊR¡Ë¡×¤Ç¾¦É¸¸¢¤È¡¢¾¦ÉÊ¤Î¹½Â¤¤ÇÆÃµö¤ò¼èÆÀ¡¢10¸Ä¤Î¥¥å¡¼¥Ö¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¥«¥É¤¬28¸Ä¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç°Õ¾¢ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤â2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤´Ø¿´¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
5°Ì¤Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSUPER MARKIT¤Î¡Ö¾®Æ»¶ñ¡×¡ÊÆÃµö6366202¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥È½©»³»á¤ÎÂÎ¥â¥Î¥Þ¥ÍT¥·¥ã¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÆÃµö¤Ï¡¢¿·µ¬À¡¢¿ÊÊâÀ¤Ë¤Ä¤¡¢ÆÃµöÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇÆÃµöÄ£¤«¤éµñÀä¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢ÆÃµö¼èÆÀ¤Þ¤Ç2Ç¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥Ä¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤È´é¤ÎÎØ³Ô¤ÈÆ±¤¸°ÌÃÖ¤ÎÌÜ°õ¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÇÁá¤¯ÊÌ¿Í¤Î´é¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¿·µ¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¡¢µñÀäººÄê¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ìÆÃµöÅÐÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°Õ¾¢
1°Ì¤Ï³ô¼°²ñ¼Òbaton¤Î¡ÖÁá²¡¤·²òÅúµ¡¡×¡Ê°Õ¾¢ÅÐÏ¿1779915¡Ë¡£¤³¤ì¤ÏÆÃµöÄ£¤È¡¢³ô¼°²ñ¼Òbaton¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖQuizKnock¡×¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è´ë²è¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤Î¶µ¼¼¤Ç¼ø¶È¤Ç»È¤¦¤¿¤á¤Ë¹Í°Æ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥³¥é¥ÜÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò¿³ºº´±¤ËÅÐÏ¿¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë2024Ç¯¤Î9·î¤ËÅÐÏ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦É¸
1°Ì¤Ï¥¥Ã¥³¡¼¥Þ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡Öèß¡×¤Î»ú¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¡ÊÅÐÏ¿0050131/46¡Ë¡£¸µ¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤ÏÌÀ¼£¤«¤éÂ³¤¯¾¦É¸¤Ç¸½ºß¤âÅÐÏ¿¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢ËÉ¸îÉ¸¾Ï¤Ç¤¹¡£
